Rahmani: "Ganar ayuda y salir del descenso, aun más"

Yanis Rahmani, extremo del CD Lugo, reconoció este miércoles que haber derrotado al Rayo Vallecano (1-0) y haber salido de las posiciones de descenso ha supuesto una inyección de confianza antes de visitar al Albacete en el Carlos Belmonte en la decimoquinta jornada de LaLiga SmartBank.

"Ganar siempre es bueno y ayuda al equipo y salir del descenso aun ayuda más. El ambiente es bueno y ya lo era estando en esos puestos (de descenso) porque seguíamos confiando en nosotros", comentó en rueda de prensa.

Del Albacete, sexto clasificado, dijo que "es un equipo difícil y más en su campo", al tiempo que destacó su potencial ofensivo.

"Es un equipo potente arriba, con buen juego directo, buenos delanteros y buenas bandas. Va a ser complicado", señaló.

Rahmani, que reapareció ante el Rayo tras haber cumplido sanción en la anterior jornada del campeonato, se mostró "contento por aportar asistencias" al equipo gallego, en el que afronta su primera temporada en el fútbol profesional cedido por el Almería.

"Desde que llegué me sentí bien, me adapté bien y estoy contento. En esta categoría, estoy muy cómodo porque se asemeja más a mi fútbol que otras categorías inferiores. Me estoy adaptando bien", declaró.