Rafa Cabeleira: "Llegas a más gente escribiendo en un diario local como El Progreso que en El País"

Las discusiones de bar han forjado a un gladiador de la opinión, a un erudito del fútbol que plasma en sus artículos las guerras de la vida y el fútbol. Rafa Cabeleira ha conseguido fundir el papel y el balón para levantar pasiones y envidias y ha recopilado en un libro sus locuras más literarias. Ese es Cabeleira, un escritor que ha convertido su afición en su profesión.

¿Cómo se ha convertido en uno de los columnistas gallegos más influyentes en la actualidad para una persona como usted, a la que nunca se le había pasado por la cabeza ser periodista ni escribir un libro?

Fue un poco mezcla de factores. Por un lado no tener mucho más allá de lo que tirar, haber fracasado en 200 trabajos y no ser bueno para ninguno, y después de repente encontrarme, a través de Twitter sobre todo, con tipos como Juan Tallón o Manuel Jabois. Ahí te empieza a picar el gusanillo de eso que ellos hacen, y tú te planteas si es algo tan difícil, algo que tú no puedes hacer. En mi caso abrí un blog y por casualidad llegó a manos de la que iba a ser nueva jefa de Deportes del diario El País.

¿Que es lo primero que pensó cuando le llaman de un periódico como El País y le piden que colabore con ellos?

La primera vez pensé que alguien me estaba vacilando, algún amigo o algo así. Yo me imaginaba a alguno de estos (Jabois y Tallón) cachondeándose de mí a través de alguna amiga o conocida, pero la segunda vez ya me habían puesto sobre aviso de que me iba a llamar y me quedé un poco sorprendido. Lo primero que pensé fue: ‘qué mal debe estar el periodismo deportivo para que me llamen a mí’.

Una de las grandes influencias en su carrera fueron las redes sociales, principalmente Twitter. ¿No cree que son una herramienta donde mucha gente se escuda para insultar y criticar sin argumentos?

Sí, eso lo veo mal, pero creo que también se hace muchas veces demasiado follón por nada. Al final las redes sociales son lo que son, en el momento que tienes un pequeño nombre o una pequeña legión de seguidores sabes que críticas e insultos las vas a recibir. Yo me crié en un bar, y en el bar también recibías insultos, y lo que te podía pasar después es que te partieran la cara. En Twitter nadie te va a partir la cara, hay que tomárselo con un poco de filosofía. En realidad a mí los haters me caen bien porque tienen una cualidad, son más fieles que los seguidores. Un hater siempre te va a leer para criticarte y para machacarte, y para los que nos dedicamos a esto nos viene bien.

Escribir en un diario como El País, de relevancia nacional, tiene que ser una satisfacción personal enorme, pero usted también escribe en periódicos locales como El Progreso o Diario de Pontevedra. ¿Dónde disfruta más realizando sus columnas de opinión?

A mí la verdad es que me hace más ilusión escribir en el Diario de Pontevedra o en El Progreso que en El País. Yo escribiendo en El País, las vecinas se encontraban a mi madre y le decían: ¿tu hijo qué hace?, ¿está en el paro?, ¿anda por ahí tirado en el sofá?... Y cuando empecé a escribir en Diario de Pontevedra llegaba más a la gente que me conoce, al pueblo a donde me crié. En el caso de El Progreso pasa lo mismo, porque la familia de mi madre es de Lugo. Esta gente cuando ve las columnas en estos periódicos, pues ya te imaginas la catarata de mensajes a mi madre, sms’s, mensajes de Facebook... Te llena tanto o más escribir en diarios locales que en El País, que también tengo que decir que es la ostia escribir en El País.

Usted siempre ha reconocido ser un gran forofo del Barcelona. ¿De dónde le viene esa afición?

Yo siempre fui del Barça. En mi bar de Campelo, mi abuelo era un pequeño Santiago Bernabéu. Pero sus hijos y sus nietos salieron del Barça y eso se convirtió en una especie de Camp Nou. Con el tiempo también te diré que, aunque no he perdido cariño al Barça, que eso nunca lo pierdes, soy un poco del Deportivo. Me invitaron a jugar el derbi dos artistiñas a Riazor y no sé, fue vestir los colores y ya los siento casi como propios.

¿Cómo se toman en su pueblo que usted sienta más los colores del Deportivo que los del Celta o el Pontevedra?

En mi pueblo hubo una época en el que el Pontevedra tenía afición, en la época del hai que roelo. También había cuatro o cinco del Celta, del Athlétic de Clemente e incluso del Deportivo cuando era el Superdépor, pero yo el fútbol siempre lo he sentido allí como una guerra Barça-Madrid, y entonces ahí había que posicionarse y punto. Si llegara y dijera que soy por ejemplo del Dépor, a la mitad de mi pueblo lo estaría decepcionando, y a la otra mitad le quitaría ese vínculo que tienen conmigo que es la pelea, la discusión de bar.

¿Cual es el momento que más recuerda sobre esas guerras de bar entre Barcelona y Real Madrid?

Hay una anécdota que está en el libro. Una mañana llega mi abuelo, que además de tener el bar era mariscador, y se encuentra con un escudo de madera enorme del Barça colgado en la pared. Él, que era muy tranquilo, dice que se va a dormir y que cuando vuelva quiere ese escudo fuera de la pared. Cuando baja, ni mi padre ni mi tío habían retirado el escudo, así que sin mediar palabra lo coge y lo estampa contra la ventanilla del coche de mi tío. Ahí dijo una frase que no olvidaré: ‘yo las cosas solo las digo una vez’. Fue cuando me di cuenta de que esto de las guerras Barça-Madrid iban muy en serio.