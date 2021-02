El Lugo y el Espanyol llegan al encuentro del Ángel Carro con rachas cruzadas

Músculo en casa frente a dudas a domicilio. Rendimiento probado y fiabilidad frente a ausencia de contundencia a pesar de la calidad y el talento. Colectivo y protagonismo coral ante el exceso de dependencia de Raúl de Tomás. El Lugo y el Espanyol medirán el lunes (21.00 horas, GolTV) sus momentos en casa y a domicilio respectivamente en un partido que puede impulsar a unos y ahondar en la pequeña crisis de los otros.

Mientras el conjunto rojiblanco es un equipo con muy pocas fisuras en el Ángel Carro desde la llegada de Mehdi Nafti al banquillo, el Espanyol ha frenado su marcha en la Liga y ha perdido sus dos últimos partidos lejos de Cornellá.

Asentado sobre la seguridad defensiva -solo encajó un gol en ocho partidos, el anotado por Loiodice de falta para la UD Las Palmas- como principal arma, el conjunto lucense destaca en su propio terreno por la solidaridad, las ayudas continuas de los futbolistas, el cierre de espacios, la capacidad de reducir las pérdidas en salida de balón, el acelerón del juego en terreno rival desde la segunda línea y la buena lectura de los partidos desde el banquillo.

Enfrente tendrá al Espanyol, incapaz de sumar en los últimos dos duelos como foráneo y un solo triunfo en los últimos cuatro partidos. En el bajón catalán influyen varios factores.

A pesar de la calidad de sus futbolistas ofensivos, el cuadro 'perico' pecó de falta de pegada en Las Palmas y Girona, donde cerró los noventa minutos sin anotar un gol y desperdició varias ocasiones para anotar.

Cansancio de los jugadores habituales para Vicente Moreno, un técnico poco dado a los cambios, que apenas realiza relevos en sus onces de inicio y que ha sobreexplotado a los futbolistas, que notan un bajón físico.

El Espanyol padece una dependencia de su gran estrella, el punta Raúl de Tomás. El pichichi de la categoría con trece goles es determinante para el cuadro barcelonés. Cuando no anota sus compañeros sufren. Antes de la última jornada estuvo cuatro partidos sin ver puerta -Las Palmas, Castellón, Osasuna y Girona- y el equipo solo ganó uno de ellos.

El lunes se medirá con un equipo, el Lugo, en racha en su terreno y que quiere seguir en forma.

Nafti: "El Espanyol no va a cambiar su modelo de juego por nosotros"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Mehdi Nafti, destacó que el Espanyol "no va a venir afectado" por su mala racha de tres derrotas en cuatro partidos, que "no cambiará su forma de jugar" y que intentará que su equipo "mantenga el nivel de intensidad" necesario para ganar.

"El Espanyol no va a venir afectado por la presión o los resultados. Una cosa es el resultado que puedan tener y otra son las sensaciones. Sigo creyendo que es un equipo temible, fuerte, que crea ocasiones de la nada, individualidades muy buenas. No creo que la presión les cambie", dijo Nafti.

"El Espanyol no se va a adaptar a nosotros. Ellos tienen su modelo de juego y no van a cambiar su propuesta. Me preocupa que mi equipo mantenga el nivel de intensidad que necesitamos. No podemos perder la perspectiva".

El francotunecino informó de que El Hacen estará "unas tres semanas" fuera por su rotura de fibras producida en Butarque y que Chris Ramos y Gerard Valentín tienen molestias. "Chris Ramos tiene alguna molestia en la cabeza, Gerard (Valentín) en el abductor, e iremos con calma con él, veremos si puede estar el lunes. El resto está bastante bien", dijo.

Sobre el mercado de invierno, Nafti señaló: "creo mucho en mi plantilla, incluso sin fichajes. Arvin (Appiah) está listo para jugar, veremos su participación. Bakary aún debe adaptarse a esta competición, espero su mejora a medio plazo". "No podemos ponerles a la misma altura en cuanto a adaptació", manifestó el de Toulouse.