Quique Fraga: "Vai ser moi importante o inicio"

El director deportivo del CB Breogán, Quique Fraga, valoró este viernes el calendario que afrontará el equipo lucense en su regreso a la Liga ACB doce temporadas después. "Antes de velo en profundidade coido que vai ser moi importante o inicio na casa ante un clásico como o Joventut, e o dobre desprazamento que ao ser ás illas, facilitaranos loxísticamente o movemento do equipo sen retornar a Lugo probablemente entre ámbolos dous partidos de segunda e terceira xornada. A segunda volta será moi dura", comentó.

Quique Fraga también se refirió a lo que puede suponer el hecho de afrontar un calendario asimétrico. "Será moi diferente o traballo técnico ao que estamos acostumados debido a que as citas de primeira e segunda volta non son simétricas. Será un reto para acadar os picos de forma do equipo adaptándose ao que, a priori, poderían ser rivais da nosa Liga, algo que é precipitado valorar neste intre xa que aínda non se pecharon as plantillas", indicó.

El director deportivo del Breogán no esconde que una de los momentos más esperados serán los derbis ante el Obradoiro. "Os derbis serán moi atractivos e importantes para nós e para o Obradoiro, e coido que para o baloncesto galego, e o Pazo terá que ser unha cancha difícil para todos co apoio da masa social", manifestó.

Finalmente, Quique Fraga no esconde que el club está ante todo un reto con la presencia en la Liga tan competitiva como es la ACB y reitera que el club está preparado y con muchísimas ganas e ilusión. "Será un reto para todos adaptarse a un novo escenario e a unha liga espectacular e dura como a Liga ACB, pero é o reto que buscabamos e que asumiremos con toda a ilusión e compromiso", dijo.