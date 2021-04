La visita del Tau Castelló al Pazo dos Deportes (sábado a las 19.00 horas) tiene un punto de reivindicación por parte del Río Breogán. La derrota sufrida en la primera vuelta (86-70), la más clara de la temporada, no ha sido olvidada por los jugadores celestes. Así lo explica Erik Quintela. "El único equipo que se mostró superior a nosotros fue el Tau. Fue el único equipo que nos pintó la cara y queremos demostrar que somos mejores que ellos y desde luego mejor de lo que mostramos en aquel partido", dijo.

El base del equipo lucense recuerda que en el partido de la primera vuelta "ellos mantuvieron el ritmo que quisieron pero eso fue por nuestra mala defensa. Si defendemos bien siempre ponemos en problemas al rival. El Tau en aquel partido defendió bien y nos dejaron sin ideas, no tuvimos respuesta". El mayor de los hermanos Quintela insiste en la importancia del trabajo defensivo "es que la defensa es clave en nuestro juego. La demostración estuvo en el último partido en Almansa, perdíamos en el descanso pero cuando nos pusimos a defender nos distanciamos en trece puntos. Nuestra defensa tiene que volver a ser sólida y contundente".

En el triunfo del Tau, también tuvo mucho que ver el acierto de ambos equipos desde la línea de tres puntos. El Tau es el segundo equipo, tras el Oviedo, en porcentaje de aciertos en el tiro de tres mientras que el Breogán es el único que no llega, en los cinco partidos disputados en esta fase, al 30%. "Hay que tener en cuenta que estuvimos sin Salva Arco y sin Roope Ahonen que son nuestros mejores tiradores, pero está claro que los demás tenemos que dar un paso adelante en este aspecto. Hay jugadores que estamos por debajo de nuestras estadísticas, de nuestro acierto habitual en el triple. Hay que mejorar esta faceta porque sino los rivales se centran más en la defensa de Kevin Larsen", señala Erik Quintela.

El triunfo en el partido del próximo sábado es también importante para que el equipo de Lugo mantenga el liderato y como explica el base lucense "para que volvamos a ser el equipo a batir. Desde que perdimos esos dos encuentros de forma consecutiva parece que se nos ha perdido un poco el respeto, el miedo que nos tenían. Hay que volver a demostrar que somos los líderes".

En cuanto a las posibles claves del partido ante el Tau Castelló, Erik Quintela mantiene su discurso: "La defensa. Ellos son bueno en el pick and roll y de ahí sacan ventajas sus tiradores, si defendemos bien el pick y no consiguen esas ventajas tendremos gran parte del partido en nuestras manos. No debemos dejarles generar desde el bloqueo directo", indicó.

Además del debut de Mutic, el Tau podría contar con la reaparición de Matt Stainbrook. "Matt es uno de esos jugadores que te marcan. Es cariñoso, buena persona y dejó un grato recuerdo en Lugo como jugador pero también por lo que hizo fuera de la pista", dijo.

