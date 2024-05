Érik y Sergi Quintela, puro ADN Breogán, tocan a rebato en el partido más importante de la temporada

"Que bonito é / cando saio da casa / para ver os Quintela / rebentala na cancha". Así le canta el Pazo a Érik y Sergi Quintela a sus dos jugadores de Lugo, breoganistas desde el mismo día que afloraron al mundo en el seno asimismo de una familia con el corazón celeste.

La vida deportiva de ambos ha ido uniéndolos y alejándolos en diversas ocasiones hasta que han podido cumplir el sueño de sus vidas: jugar juntos en el Río Breogán. En el conjunto lucense, donde comparten camiseta desde la temporada 2020-21, continúan escribiendo su historia dentro del baloncesto y del propio club. Las líneas que siguen son un pequeño retazo de la crónica de sus vidas.

Etapa formativa

Érik (17/8/1991) ya iba al viejo Pabellón Municipal siendo un recién nacido —el Pazo se abrió un año después—. La pasión por el Breogán de la familia Quintela arrancó de sus abuelos paternos, Lito y Manola, y se ha ido transmitiendo de generación en generación. "Cuando nace este otro, cuando era chiquitín, ya se unió al resto", comenta Érik.

Su inseparable Sergi (21/4/1996) recuerda su infancia ya asociada a la canasta. "Mi hermano fue la razón por la que yo jugué a baloncesto. Estábamos apuntados a las escuelas de Frigsa de Cris Seijo y cuando él empezó a mí me dejaban en una espaldera para que no molestara mucho, cuando todavía iba en pañales, y así mis padres iban a hecer sus recados", comenta.

La importancia de Cris Seijo en sus vidas es "enorme", apunta Érik. "Nos enseñó de pequeños no solo baloncesto, sino los valores que este deporte lleva asociados. Las personas y jugadores que somos hoy en día es gracia en una parte importante a ella", indica.

Sergi permaneció en el Cidade de Lugo hasta cadetes cuando se fue al Estudiantes. "La rivalidad entre ambos era grande en aquellos tiempos, casi como con el Obradoiro hoy en día. Guardo un gran recuerdo de aquellos tiempos" —el menor de los Quintela permanecería en el equipo colegial hasta 2014—.

Érik ingresó en el Estudiantes con 18 años, cuando había concluido ya su fase de formación. "Cuando acabé mi etapa formativa me llamaron para el Estudiantes. Después de mi último año en Eba con el equipo colegial, en el Breogán se necesitaba una ficha más de jugador nacional y pensaron en mí. Recuerdo que estaba en un campus y empecé a escuchar que sonaba mi nombre en el periódico; supuso una ilusión tremenda", relata —efectivamente, su primera etapa en el Breogán fue en el curso 2013-14—.

Tras esa primer periodo en el conjunto celeste, Érik se fue al Xuventude Cambados, donde jugó por primera vez junto a su hermano. "Nuestra vida deportiva ha ido cruzándose y separándose mucho, primero con entrenadores que hemos compartido en nuestra carrera y que nos han ayudado mucho, como Cristina Seijo (Cidade de Lugo), Álex Polo (Estudiantes), Miguel Ángel Hoyo (un año en el Cambados); y luego con compañeros como Charles (Nkaloulou) o Chape (Adrián Chapela). con los que hemos coincidido en épocas diferentes, tanto separados como y luego juntos", afirma.



"Sergi arriba a Cambados cuando yo estoy allí porque se va un jugador del equipo y Yago Casal, entonces entrenador, ya lo conocía de jugar algún campus de verano. El técnico sabía del talento y el desparpajo que tenía con 18 años recién cumplidos y se lanzó a por él", añade el mayor de los hermanos.

Sus caminos se separaron de nuevo cuando el Natxo Lezkano, flamante entrenador del Breogán en la campaña 2016-17, decide contar con Sergi para el primer equipo. "Fue un sueño cumplido. Estábamos en Cambados y nos fuimos para Lugo Érik, Saúl —mi representante y un gran amigo— y yo a tomar un café y analizar la oferta. Tenía claro que quería ir sí o sí, que era la oportunidad de mi vida. Volver a casa y jugar en el club que iba a ver desde que tenía chupete", expone. Sergi ya no abandonaría el conjunto celeste hasta hoy, salvo la campaña 2018-19, que fue cedido al Lleida de LEB Oro cuando el Breogán actuó ese curso en ACB.

Entretanto, Érik se buscaba la vida allende Galicia y se afincó unos años lejos de casa. "Estuve en Portugal, donde fue experiencia mala. Luego me fui a Logroño —jugo en el Clavijo en LEB Oro—, donde Genaro Díaz me ayudó un montón a progresar. Posteriormente fiché por el Palma e hice dos temporadas muy buenas, lo que propició mi regreso. Probablemente si no se hubiese dado el tema del covid y demás no hubiese regresado cuando volví, porque Mallorca me hacía una buena oferta de renovación y del Breogán todavía no sabía nada", explica. Y acabó firmando por el cuadro de la ciudad amurallada

"Lo peor de estar fuera de casa es que echaba mucho de menos a Sergi. Compré play porque se puso pesado y todos los días jugábamos on line con otros amigos, como Adrián Chapela o Matt Steinbrook", agrega Érik.

El reencuentro en el Breogán

Los Quintela se reencontraron por fin en el Breogán en el curso 2020-21, el del último ascenso a la Liga Endesa. Sergi guarda en su memoria no solo esa inolvidable temporada, sino los meses antes, en los que la LEB Oro finalizó anticipadamente por el execrable coronavirus que transformó el mundo y el parón veraniego fue muy largo.

"Recuerdo que habíamos estado entrenando todos los días, incluso hasta ser algo enfermizo, tanto con Jaime Capellá (preparador físico), con Seydu (Aboubacar), José Nogués, Salva (Arco) Pablo Duarte (fisioterapeuta)... Todos los días nos levantábamos a las 7.00 horas e íbamos a la pista roja, porque no se podía entrenar en los pabellones. Luego nos íbamos al box de Lucus CrossFit, en As Gándaras, donde durante dos horas no soltábamos hierros. Antes íbamos a tirar, a jugar los 1x1... Al final ,cuando conseguimos ese ascenso fue un motivo de satisfacción enorme; conseguimos acabar bien el año más duro", revela.

Actualidad

Y desde entonces compartieron un maravilloso ascenso, ganaron una Copa Princesa y disfrutaron de dos cursos estupendos en la ACB en los que el equipo se clasificó para disputar la Copa del Rey y se ganó el derecho a participar en la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) este año, en el que todo se torció desde el principio.

"A priori ningún equipo tiene las expectativas de sufrir, sino una visión más optimista. Pero en este nivel el tan alto los detalles marcan mucho. Perdimos un montón de partidos por un punto o dos al principio de temporada. Igual esto cambiaba toda la dinámica. Esos dos detalles, por ejemplo, pueden marcar todo el curso. Mira estos dos últimos duelos contra Baskonia también y Gran Canaria; ya estaríamos salvados", explica Érik.

Sobre los roles que hubieron de asumir esta campaña, Érik explica que "para mí no ha sido una responsabilidad añadida. No soy una base anotador pero sí puedo dirigir al equipo y no por ello siento que esté mal en el campo". Su hermano Sergi tira de ingenio.

"Lo bueno es que como cada semana cambiaba de posición no me daba tiempo a olvidar la otra. A mí me gusta jugar, estar en la pista, ser agresivo en defensa y en ataque intentar leer el partido lo mejor posible y ver dónde están las ventajas. No creo que haya un cambio tan grande al pasar del 'uno' al 'dos', sobre todo con el juego de Mrsic, en el que ambos pueden subir el balón, marcar y organizar. Fer (Fernán Varela), Quique (Fraga) y los bases me ayudaron mucho. Intentaba hacerlo siempre lo mejor posible", refiere.

Vuelta a Europa

Sobre la participación del club en Europa después de 36 años, ambos baloncestistas reafirman su histórica importancia. "La primera victoria en la BCL supuso una alegría inmensa. Fue la culminación y una gran recompensa al gran trabajo que se hizo los dos años anteriores, haciendo más grande la historia del club. Por suerte, hemos vivido muy buenos momentos en esta entidad —Sergi más que yo—, pero pienso que este ha sido el hito más alto al que el club ha podido llegar hasta ahora", comenta emocionado Érik.

Sergi es, al alimón con Stefan Momirov, el jugador del Breogan que más encuentros jugó en Europa, con 10 —9 esta temporada en la BCL y uno de la fase previa de esta misma competición el curso anterior— . "Europa era un premio; no teníamos esa presión de la Liga y fuimos a disfrutar", expone. "La ACB era el colegio y la Champions, las actividades extraescolares, apostilla Érik.

Últimos partidos

Con respecto al momento actual del equipo, que ganó tres des sus cinco últimos partidos, los hermanos tienen las ideas claras. "Con independencia de las muchas cosas que han ocurrido esta temporada, la ACB es una Liga muy dura. Cada año que podamos seguir ya debe ser un motivo de alegría y de celebración. En el deporte profesional pasan muchas cosas, y este año más de las que debieran, pero los mejores equipos son los que se adaptan rápido a todos estos cambios. A nosotros en algún momentos nos ha costado adaptarnos, pero ha llegado un punto en el que sí lo hemos conseguido y eso hace que sea un éxito llegar a este viernes sabiendo que está en nuestra mano mantener la categoría", manifiesta Érik.

"El equipo está acabando bien y no es solo una cuestión física. Es el momento en el que hemos trabajado juntos los mismos jugadores más tiempo. Desde que hemos empezado, prácticamente cada una o dos semanas teníamos un jugador nuevo, salía uno, venía alguien que estaba fuera desde hace un mes... Teníamos que repetir los sistemas y esto marcó la continuidad del equipo", afirma Sergi.

"El hecho de que ahora podamos hacer ejercicios todos juntos, sin tener que meter a alguien más en la dinámica de juego, nos aporta una ventaja que no habíamos tenido en toda la campaña y que se está notando ahora en todos los apartados: nos conocemos mejor, tenemos pequeños automatismos que son clave en el baloncesto para conseguir ciertas ventajas, puntos gratis, algún robo... Todo esto está siendo clave", adiciona Sergi.

Breogán-Andorra

Sergi opina que "controlar el ritmo" del choque ante el Andorra este viernes (Pazo, 20.00 horas) va a se básico, así como que el cuadro del Principado tenga "dificultades" para "encontrar tanto a Montero como a Harding".

"Si desde el inicio conseguimos que no entren en juego, que les cueste, que fuercen más tiros y jueguen menos fluido, hará que otros compañeros tampoco entren en juego y que probablemente efectúen lanzamientos cuando no deben hacerlos. Desde la defensa debemos crecer para que sea un partido incómodo para ellos", aclara.

"Que nosotros nos juguemos más puede ser un arma de doble filo. Estaremos más físicos, pero puede que también más tensionados y precipitados. Ellos, sin presión, jugarán más liberados. Hay que salir como lo hemos hecho en los duelos del último mes y pico y a partir de ahí, saber leer el juego para hacernos con el triunfo", añade Sergi. "Hay que darlo todo desde el minuto uno y se acabó", realza Érik.

Érik y Sergi, de niños en la habitación de su casa. EP

El lado más íntimo

Ninguno de los Quintela cambiaría nada de su trayectoria deportiva, porque "todo lo que hemos vivido nos ha llevado a estar donde siempre hemos querido: jugar en el Breogán". "Hemos renunciado a muchas cosas para llegar donde estamos. Mi mujer siempre me dice que a ver cuándo me retiro para podernos ir de vacaciones de Navidad o un fin de semana por ahí. Hay muchas cosas que te dejas en el tintero; el baloncesto te da mucho pero también te exige mucho", sentencia Érik.

"Nuestra familia nos ha apoyado mucho, sobre todo en los malos momentos, y son gran parte de nuestro éxito. Llevamos tres temporadas seguidas en la ACB hace que todo haya merecido la pena. Eso y ver lo orgullosa que está nuestra gente de nosotros; lo compensa todo", afrima Sergi

Afición

Sergi reflexionó sobre la afición celeste. "En el calentamiento del duelo ante el Tenerife el Pazo fue una locura. Aquí estuvo Musa hace dos campañas, pero la del año pasado quedamos incluso mejor y esta, que estamos pasándolas putas, es cuando el pabellón está más lleno. Y ahora, en la peor de todas, es el momento cumbre a nivel social. Independientemente de como acabe este curso, creo que esto ya es una victoria", apunta.

"Yo a la afición ya no le digo nada. Ya sabe lo que van a hacer. Cuando sales por el túnel ya están gritando como locos y en el partido sabes que lo van a hacer del minuto uno al 40. Este viernes necesitamos que hagan lo mismo de siempre; es más que suficiente" finaliza Érik.

Sergi y Érik, Érik y Sergi, los hermanos Quintela, pasito a pasito continúan haciéndose legendarios en el club que les ha visto nacer y crecer. Puro ADN Breogán desde la misma cuna.