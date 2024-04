Quintana hace cuentas

Ha sido uno de los protagonistas de la temporada; por ser indiscutible para los tres entrenadores que han pasado por el banquillo del CD Lugo y porque su rendimiento nunca ha bajado del notable pese a que estadísticamente no ha sido su mejor campaña más productora. Él lo sabe, y por ello Nacho Quintana reconoció este miércoles que "debería llevar mejores números" en un curso que ha sido difícil para el equipo rojiblanco. "La actuación individual no ha sido mala, pero quiero más, quiero ganar más partidos y que el equipo vaya mejor", apuntó el futbolista de 23 años nacido en Seseña (Toledo).

Al extremo y mediapunta formado entre las inferiores del Atlético de Madrid y el Sevilla, le "duele", como al resto de la plantilla, la situación que atraviesa su equipo. "Estamos convencidos de lo que estamos haciendo, trabajamos bien pero necesitamos ganar los partidos. En León hicimos mucho mejor partido de lo que indica el resultado", recordó sobre la derrota ante una Cultural Leonesa a la que le bastaron dos penaltis en el primer tiempo para llevarse los tres puntos el pasado fin de semana.

Precisamente, sobre penas máximas también habló Quintana, y sobre la mala suerte que ha tenido su equipo en este sentido a lo largo del curso. "No nos están señalando muchas acciones a favor en el área", lamentó. "Nos han hecho varios penaltis, y solamente hemos lanzado uno, es un tema que siempre cae del mismo lado pero no queda otra que seguir trabajando", añadió el polivalente futbolista.

En este sentido, recordó que "llevo tres o cuatro acciones que han sido penalti y al final no se señalan... no podemos hacer nada, estas cosas pasan y no están cayendo de nuestro lado".

Preguntado por la situación clasificatoria -el Lugo se encuentra a diez puntos del play off a falta de ocho jornadas para el final-, Quintana comentó que "ahora la situación se aprieta por todas partes" y que al Lugo le toca "competir, ganar más para mirar arriba". A este respecto, reconoció que la situación del equipo es "complicada" pero "no nos vamos a parar, jugamos en casa este fin de semana, ante nuestra afición y podemos sacar un buen resultado" contra el Tarazona.

Sobre el cuadro que dirige el también exfutbolista Molo Casas, el de Seseña recordó que el partido de la primera vuelta fue "complicado" -ganó el Tarazona por 1-0con gol del exjugador del Lugo Borja San Emeterio- y espera que en el Anxo Carro sea "distinto, que tengamos más control y podamos aprovechar sus puntos débiles".

"Tenemos que aprovechar la amplitud de campo, acabar las jugadas y tener más incidencia ofensiva para conseguir tres puntos que son muy importantes", añadió el futbolista, que también aprovechó su comparecencia para recordar que en el partido de la primera vuelta "hubo alguna polémica", aunque espera que en el partido de este domingo no haya que lamentar nada relacionado con el arbitraje y que su equipo pueda "acabar las jugadas, gestionar el balón por encima del rival y llevarnos el triunfo".

Situación complicada

El manchego reconoció en todo momento lo difícil de la situación que atraviesa su equipo a falta de tan pocas jornadas para el final de la competición, pero insistió en que la plantilla no quiere bajar los brazos y que, mientras las matemáticas den, seguirán en la pelea.

"No nos vamos a parar, y menos ahora que jugamos en casa y con nuestra afición. Sabemos que podemos conseguir una victoria, a nuestra gente le decimos que vamos a competir hasta el último momento para buscar el mayor número de puntos posible".

Por ello, insistió en que "tenemos que mejorar, empezando por lo individual, todos podemos hacer mejores números para que el equipo crezca".

Tarazona: un gol para salir del descenso

El gol de Javier Areso en el minuto 91 del partido del pasado fin de semana ante el Celta B fue trascendental para sacar al equipo aragonés de los puestos de descenso. Con todo, los jugadores de Molo Casas tienen los mismos puntos que el Sabadell (33), que marca la zona de descenso y su situación es límite.

Apercibidos en el Lugo

El equipo de Roberto Trashorras cuenta con cuatro apercibidos de sanción este fin de semana: Ledesma, Ojeda, Johaneko y Aguza.