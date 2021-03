El Club Deportivo Lugo, con quince días para crecer

Dos six-pointer para impulsar a un equipo a la baja en las últimas semanas. Dos partidos con valor doble, que pueden definir el futuro del Lugo en la Segunda División para que la tranquilidad presida el final de temporada por primera vez en tres campañas. Dos encuentros ante rivales directos en el Ángel Carro, en quince días clave para un plantilla que quiere sacarse el peso de las siete jornadas seguidas sin ganar y dar la primera gran alegría a su nuevo técnico: Luis César Sampedro.

El conjunto afrontará buena parte de una supervivencia tranquila en el espacio que le aporta más comodidad: su propio terreno de juego. Los rojiblancos no ceden una derrota en su casa desde el 11 de octubre, cuando Juanfran aún era el entrenador del conjunto lucense. Mantener esa fiabilidad como local será fundamental en el tiempo que queda de la 2020-2021, ya que cinco de los siete rivales que quedan por jugar al lado del Miño son clubes que pelean, como el Lugo, por la supervivencia en la categoría.

Los dos primeros serán, las dos jornadas venideras, el Castellón (este domingo a las 18.15 horas) y el Sabadell (domingo 28 a las 14.00 horas). El primero marca la frontera con la zona de descenso en la decimoctava posición con 29 puntos, seis menos que el Lugo. El segundo es penúltimo con 27.

Además de los orellut y los arlequinats visitarán el Ángel Carro otros conjuntos de la zona baja como el Alcorcón (en la jornada 35), el Zaragoza (en la 37), mientras que el último duelo en casa, en la jornada 41, será ante el Cartagena. De los rivales que actualmente están detrás en la clasificación, el Lugo solo tendrá que visitar el estadio del Albacete (en la jornada 40).

Hasta el momento, el cuadro lucense ha destacado por la irregularidad en cuanto a los resultados frente a rivales directos. Mientras sumó victorias ante el Castellón (0-1), la UD Logroñés (2-3) y el Albacete (1-0), e igualó ante el propio conjunto riojano en casa (1-1) y el Sabadell en la Nova Creu Alta (1-1); perdió, siempre a domicilio, contra el Cartagena (2-1), el Alcorcón (1-0) y el Zaragoza (1-0).

Los dos primeros compromisos de los six-pointer serán seguidos, en las próximas dos jornadas. Imponerse al Castellón supondría alejar a los orellut a nueve puntos más el extra del golaverage. Derrotar también al Sabadell una semana después ampliaría la distancia entre el Lugo y el cuadro catalán, como mínimo, a esos nueve puntos más el golaverage particular. El conjunto arlequinat juega esta jornada ante el Spórting en su estadio.

El masajista Alberto Tojo se marcha del Lugo tras once años

El masajista del Lugo Alberto Tojo no continuará en el Lugo tras once temporadas siendo uno de los profesionales que cuidaban de la salud de los jugadores del conjunto del Ángel Carro.



El recuperador aseguró, a través de las redes sociales, que fue una decisión personal para "tomar unha nova andaina a nivel persoal" antes de agradecer a "directivos, entrenadores, corpos técnicos, servizos médicos, xogadores, traballadores do club e afección" el trato dado.



Tojo recibió muchas muestras de cariño, entre ellas las de exjugadores como Pablo Álvarez, Jorge García Torre, Javi Rey, Diego Rivas, Jon García o el actual delantero del Lugo Manu Barreiro.



Plan semanal. El Lugo vuelve hoy al terreno de O Ceao para comenzar a preparar el decisivo duelo ante el Castellón de este domingo tras disfrutar ayer la plantilla de su día libre. Los jugadores rojiblancos trabajarán hasta el mismo sábado en O Ceao siempre a las 10.30 horas en cinco sesiones programadas por el entrenador Luis César Sampedro.



Premio Motolugo. El ganador del Premio Motolugo de esta semana fue Carlos Trigo Veiga