Juanfran, entrenador del Club Deportivo Lugo: "No quiero dar pistas"

El nuevo entrenador del, se mostró este viernes optimista de cara al encuentro liguero del domingo, a las 21.45 horas, en el campo de la Unión Deportiva Alcorcón. Juanfran no quiso dar pistas acerca de cómo va a plantear el encuentro en la parte táctica. La novedosa disposición que el nuevo entrenador rojiblanco formó ante el Numancia, un 4-4-2 en fase defensiva que permutaba a 4-2-3-1 en el ataque, podrá o no repetirse ante el cuadro alfarero. Lo que sí admitió es que tiene claro lo que el equipo tiene que hacer para conseguir la victoria y aseguró que el esquema empleado dependerá del juego del rival.

"Que los jugadores crean que lo que están haciendo es el camino único que hay, que no es momento de mirar atrás sino todo lo contrario para potenciar cosas buenas, para minimizar errores. Nosotros siempre vamos a intentar que el sistema, el modelo de juego y el once vayan en función de las características del contrario. A día de hoy no lo sé aún y no quiero dar pistas al rival. Nosotros tenemos claro nuestro camino", aseguró Juanfran en rueda de prensa telemática.

Sobre su todavía corta estancia al mando del Lugo, el técnico destacó la implicación del equipo y mostró su sorpresa ante la unión y la humildad del grupo de futbolistas que comanda. "Me he encontrado un grupo humano que hacía muchísimos años que no me encontraba y ellos tienen que darle valor a lo que tienen dentro", comentó.

También insistió en la dificultad del rival, al que alabó por su capacidad de variar de estilo durante los partidos y por la calidad de sus jugadores. "En líneas generales, el mayor peligro del Alcorcón es el bloque, un bloque muy compacto, jugadores que individualmente son importantes, que defensivamente andan bien y en medio campo están con confianza. Tienen dos bandas muy rápidas con muy buen uno contra uno, buen golpeo de balón y, luego, arriba tanto Sandaza como Rui Costa son jugadores muy diferentes. En función de si juega uno u otro el equipo actúa de distinta forma", indicó el técnico.

Las estadísticas colocan al Alcorcón como un conjunto vulnerable en su estadio, aunque Juanfran García no se confía y admite que es más importante realizar un buen juego y dejar de lado las estadísticas.

"Nosotros no nos guiamos por estadísticas, somos más de guiarnos por lo que vemos, independientemente de que juguemos en casa o fuera. Hoy en día, con el tema del coronavirus, casi es mejor jugar a domicilio", indicó el preparador.

El técnico valenciano tiene ante sí otro partido clave para los intereses futuros del conjunto lucense. Los rojiblancos intentarán mantener las buenas sensaciones mostradas ante el Numancia en busca de tres puntos que serían muy importantes para lograr la ansiada salvación.

Dos equipos en uno: el Alcorcón, férreo a domicilio pero débil como anfitrión

El Alcorcón es el equipo que más puntos ha cosechado fuera de su estadio donde ha conseguido esta temporada 33 de los 52 puntos con que cuenta y donde todavía no conoce la derrota.

Esta gran dinámica a domicilio se ve empañada por los malos resultados en su propio feudo, donde ha logrado retener 19 puntos, el segundo peor equipo de la categoría después del Rácing de Santander, colista de la tabla y que solo ha conseguido 15 puntos como anfitrión.

El conjunto dirigido por Fran Fernández cuenta, además, con el cuarto máximo goleador de la categoría, el gaditano Juan Diego Molina, Stoichkov, que suma esta temporada 16 goles, únicamente superado por Stuani (Girona), Luis Suárez (Zaragoza) y Yuri (Ponferradina).



Manuel Morais hasta 2021

La primera decisión de Jorge Rodríguez de Cózar al mando del área deportiva del Lugo ha sido renovar por un año del delantero del Polvorín Manuel Morais.

El venezolano, de 22 años, amplía así su vínculo con la entidad lucense hasta el final de la próxima temporada. Morais ya debutó con el primer equipo en un encuentro de Copa del Rey.