Aleksandra Stanacev, base del Ensino: "Quiero dar un paso adelante"

El Durán Maquinaria Ensino seguirá contando con una de sus jugadoras franquicias, la base serbia Aleksandra Stanacev, que mantendrá su talento para dirigir al grupo de Carlos Cantero en la próxima temporada, en la que espera crecer como jugadora.

"Estoy muy contenta por renovar un año más con el club y por seguir con el entrenador, que también se queda. Espero que haya un buen equipo como esta temporada", valoró Stanacev. "Este año, como en la temporada pasada, van a confiar en mí y por eso nunca tuve problema en renovar", añadió la serbia.

La jugadora balcánica espera que, a pesar de las bajas, el Ensino confeccione un equipo que siga luchando en la parte alta de la tabla. "Fue una pena que haya marchado Nyingifa, porque era clave para la buena temporada que hicimos. Supongo que estarán hablando y negociando para firmar nuevas jugadoras. Pero Carlos (Cantero) y el presidente (Manuel Durán) creo que ficharán buenas jugadoras y seguiremos en la misma línea que esta temporada para dar un paso adelante, no quiero dar un paso atrás", opinó.

En el plano personal, Stanacev confía en seguir creciendo. "Es muy importante para mí que la gente vea que cada año voy progresando poco a poco y que este año dí un paso adelante. Que la gente no piense que solo puedo jugar en un club que vaya a jugar solo por la permanencia, sino que puedo jugar en un equipo más grande y luchar por más cosas, como este año por la Copa de la Reina".

"Tuve la confianza de Juan (Nécega) y luego de Carlos (Cantero) y sin esto no podría haber jugado bien. Creo que la pasada fue de las mejores temporadas que jugué en España. Cada año fui mejorando, pero esta última fue la mejor, desde mi punto de vista", destacó.

El buen trabajo de la base serbia le permitió estar entre las elegidas a mejor base de la Liga Endesa, galardón que fue para la jugadora del Perfumerías Avenida Silvia Domínguez. "Mis amigos aquí en Serbia no podían votar porque no tenían Twitter. Yo no quiero decir que soy mejor que Silvia (Domínguez), que es una base muy completa y muy buena, pero yo voy a seguir trabajando para conseguir ser la mejor base de la Liga".

Stanacev lamentó que el Durán Maquinaria Ensino no pudiera completar la temporada para luchar por entrar en la Eurocup. "Fue una pena porque hicimos una temporada muy buena. Tuvimos un enero muy bueno con muchas victorias. Confiábamos mucho en nosotras y luchar por la Eurocup, fue una pena que acabara así".

Stanacev está ya en Serbia tras pasar el confinamiento en Lugo. "Me quedé por salud, por la mía y la de mi familia, porque no sabía que podía pasar en un viaje largo como venir a Serbia. No tuve ningún problema por quedarme en Lugo. En Serbia todo está bien y aquí puedo entrenar y estar en las rutinas que a mí me gustan", indicó Aleksandra.