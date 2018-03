El Cafés Candelas Breogán intentará mantener su condición de invicto como local, y por lo tanto no ceder en su ventaja en la clasificación, tras la visita del Palencia Baloncesto, el domingo a las 18.00 horas en el Pazo dos Deportes de Lugo.



Un encuentro que en las últimas temporadas se consideraba como uno de los más importantes y complicados de la liga. El crecimiento del Palencia como club le convirtió en uno de los conjuntos acostumbrados a luchar por todo, incluso llegó a conseguir el ascenso a la Liga ACB en la temporada 2015-16, aunque finalmente no lo pudo consumar por las condiciones que imponía la ACB y la propia situación de la entidad palentina.



Pero todo esto cambió. Las condiciones ahora de ascenso a la máxima categoría son asumibles y desde el Palencia se trabajó para conseguir una instalación deportiva, con una inversión de 2,6 millones de euros, acorde con las aspiraciones del club. En la pasada jornada, ante el Huesca, el conjunto palentino estrenaba un nuevo pabellón con capacidad para algo más de cinco mil espectadores y dotada de todos los requisitos exigibles a una instalación de primer nivel como los video marcadores.



Esto viene a confirmar que la ambición del Palencia ya no es un sueño y que la meta de la ACB es alcanzable. El problema es que en esta temporada, el equipo no está rindiendo al nivel que cabía esperar. Una plantilla muy remodelada con respecto a la pasada temporada, sólo seguían inicialmente Urko Otegui y Lamont Barnes,y que en estos momentos lucha por conseguir un puesto que le permita disputar los play off. El Palencia ocupa actualmente la octava posición, con once triunfos y trece derrotas, pero con un bagaje igual al del Araberri o Valladolid que en la undécima y décima posición respectivamente están ahora mismo fuera de la zona de play off.



Pero esta decepcionante trayectoria no implica que desde el club palentino se haya arrojado la toalla. Todo lo contrario. Intentando un golpe de timón, el próximo rival del Breogán cesó al técnico Joaquín Prado para incorporar a Alejandro Martínez que empezó esta temporada dirigiendo al Betis en la ACB. Además ya han realizado dos bajas, la de Jason Calliste y la de Lamont Barnes que fueron sustituídos por Andrés Miso y Deividas Busma respectivamente.



A poco que el nuevo técnico sea capaz de imponer cierto criterio, el Palencia tendría que convertirse en un rival capaz de hacer frente a cualquier equipo de la Liga. La experiencia de jugadores como Eric Garrido, Sergi Pino, Andrés Miso, Jordi Grimau o Urko Otegui y la calidad de Nikola Cvetinovic, Bryce Pressley o Dartaye Ruffin hacen una plantilla con mucha más capacidad de la mostrada hasta ahora. En los desplazamientos, el Palencia ganó al Barça B, el Huesca, Ourense y Palma.