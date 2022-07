Marc Carbó llega con ilusión al Lugo: "Quería dar el salto"

Marc Carbó (Salt, 1994) fue presentado en el Estadio Ángel Carro junto al director deportivo del club rojiblanco, Carlos Pita. El futbolista, procedente del CD San Fernando gaditano, se mostró ilusionado en su nueva etapa como jugador del Lugo, en la que será su primera aventura en la categoría de plata del fútbol español. Consagrado en la antigua Segunda División B, donde jugó en equipos como el CF Badalona o el UE Costa Brava, vestirá la camiseta rojiblanca después de realizar la mejor temporada de su carrera a nivel estadístico.

Carbó se definió como un futbolista "box to box" y que juega "fácil" a dos toques, siendo un perfil de mediocampista que no existía en el Lugo. "Me gusta llevar a cabo mi función con recorrido, llegando a área si se puede, y ayudando al equipo", explicó el catalán. La pasada campaña demostró su capacidad para sumarse al ataque, aportando 3 goles y 5 asistencias en los 35 partidos de Liga que disputó en el grupo II de la Primera RFEF, contra equipos como el Real Madrid Castilla, el Andorra, el Albacete o el Barcelona B.

Con 28 años será su primera temporada como jugador de Segunda División, a pesar de haber disputado unos minutos con el Girona en la categoría. El mediocentro quiere triunfar en la ciudad amurallada y dio muestras de la confianza que tiene en su juego. "Tenía claro que quería dar el salto. Es el momento correcto. En el momento del contacto, lo tuve claro, quería venir aquí", afirmó Marc Carbó.

En cuanto a la adaptación a la ciudad, Carbó señaló que Lugo es una "ciudad magnífica para vivir", haciendo referencia a la tranquilidad que se respira. El mediocentro compartió vestuario con el exjugador rojiblanco Luis Ruíz, que le habló muy bien de Galicia y, en particular, de la ciudad y el club lucense. El grupo parece haber acogido perfectamente al futbolista de Salt, que ya comenzó a entrenar con el resto de sus compañeros en las primeras sesiones de la pretemporada, en las que se realizó mucho trabajo físico. "Tenemos un grupo humilde y trabajador. Se agradece el trato que nos han dado desde el primer momento", comentó.

Medular cerrada. El Lugo cierra el medio del campo con la llegada de Marc Carbó, que tendrá que competir con futbolistas como el veterano Xavi Torres, Pablo Clavería, Juanpe Jiménez e, incluso, Josep Señé. Todos ellos lucharán esta pretemporada por convencer a Hernán Pérez y ser titulares en la sala de máquinas del equipo lucense. Algunos jugadores del Polvorín como Dani Vidal o Álex Fidalgo también apuntalarán este sector del terreno de juego. La zona medular del Lugo no contará este año con dos pilares básicos en las últimas temporadas como Fernando Seoane y el propio Carlos Pita. Así, una de las parcelas más importantes del equipo queda cerrada.

22 fichas. Además, Carlos Pita explicó que la intención de la dirección deportiva es la de tener dos futbolistas por cada puesto, con un máximo de 22 fichas del primer equipo. "Queremos una plantilla corta, bien apoyada por la gente del filial que tenga la oportunidad", dijo el director deportivo.

Actualmente son 13 los futbolistas del Polvorín que entrenan a las órdenes de Hernán Pérez y todos ellos buscarán ganarse la confianza del entrenador asturiano para entrar en sus planes. El director deportivo seguirá en la búsqueda de 4 o 5 jugadores para completar el plantel del Lugo de cara al inicio de Liga, que tendrá lugar el 15 de agosto ante el Albacete de Rubén Albés, que regresará al estadio Ángel Carro, esta vez como rival.

En los próximas días podría anunciarse la llegada del lateral derecho Miguel Loureiro, que la pasada campaña vistió la camiseta del Rácing de Ferrol.

Carlos Pita: "Había que cerrar la renovación de Manu Barreiro"

La presentación de Marc Carbó dio pie a la intervención del director deportivo Carlos Pita, que habló sobre la renovación del veterano delantero Manu Barreiro. La continuidad del ariete era muy importante para el equipo, dada la experiencia con la que cuenta el punta santiagués. "Es la persona idónea para transmitir los valores del club", aseguró Pita "Es importante para el grupo, por todo lo que ha vivido aquí", indicó.



Hernán Pérez quería un delantero referencia y ya lo tiene. Manu Barreiro, que este viernes cumplió 36 años, será una temporada más el encargado de cubrir este perfil de futbolista en el Lugo, donde lleva 29 goles en 127 partidos. Zé Ricardo, proyección para el carril izquierdo Carlos Pita habló sobre el último en llegar a Lugo: el lateral zurdo hispano-brasileño Zé Ricardo, que ficha libre después de militar en el Feirense de la Segunda División portuguesa.



"Buscábamos un lateral con proyección, con margen de crecimiento. Zé Ricardo nos suma muchas capacidades, tendrá que trabajar mucho para adaptarse, pero tenemos confianza en él", señaló Carlos Pita.

La llegada de Zé Ricardo es una incógnita para toda la parroquia rojiblanca, pero parece un fichaje interesante para competir por el puesto con Orest Lebedenko. El sudamericano deberá trabajar la faceta defensiva para adaptarse a la categoría, según informó el director deportivo.