Lazo: "Queremos y miramos hacia arriba"

El jugador del Lugo José Carlos Lazo reconoció este viernes en rueda de prensa que sería realmente importante sacar los tres puntos en el encuentro que les medirá mañana desde las 20.30 horas ante el Cádiz en el estadio Ángel Carro. "Estamos bastante contentos después del balance de la última semana, con el pase en la Copa del Rey y la victoria ante el Nástic de Tarragona (Liga). Ahora solo pensamos en el partido ante el Cádiz y ya vendrá luego otra semana importante con otro encuentro copero. Pero es evidente que sacar otros puntos en casa sería la leche", comentó.

El futbolista gaditano reconoce que le supone un sentimiento especial medirse ahora al equipo de su tierra, aunque una vez que empiece el choque solo piensa en ganarlo. "Va a ser bastante especial porque es verdad que nunca he jugado en el Cádiz, pero no cabe duda de que medirte al equipo de tu ciudad es algo bonito. Con todo, lo que tenemos que pensar, una vez que empiece el encuentro, es ir por los tres puntos", dijo.

Lazo no esconde que sería determinante encadenar una buena serie de resultados para alejarse de la zona peligrosa. "Si podemos alejarnos de los equipos de abajo lo más posible, eso será lo mejor. Queremos y miramos hacia arriba. Da igual si el Cádiz está el último o es el primero, sabemos que será un partido complicado y no tenemos que ceder puntos en este partido ante nuestros aficionados", manifestó.

El centrocampista del Lugo admite su sorpresa por ver a un equipo como el Cádiz en los puestos de descenso de segunda. "Sí que es sorprendente, el año pasada hicieron una campaña realmente buena y ahora llama la atención verlo en los últimos puestos, pero al final la clasificación puede cambiar mucho y no hay que fiarse nada». A la vez, tiene muy claro que el rival vendrá a Lugo por todas. "Me espero un Cádiz que vendrá muy agresivo, con ganas de ganar porque llevan varias semanas sin conseguir los tres puntos y yo creo que será un encuentro muy exigente y en el que habrá que estar muy atentos en todo momento y con la máxima concentración", dijo.

El jugador rojiblanco reflexionó sobre su situación personal en el Lugo en estos primeros meses y cómo ve al equipo y de salir casi siempre desde el banquillo. Solo en el último partido liguero fue titular. "Estoy bastante bien, cómodo, tranquilo y con la confianza para seguir mejorando y aportar todo lo que puedo a este equipo. Estoy muy bien de forma, con ganas y lo que quiero es aprender de los compañeros para seguir mejorando y ser un futbolista más completo. Eso es lo de menos. Al final el que manda es el entrenador, que es quien decide los once jugadores que mejor están para afrontar un partido y lo que me toca es trabajar independientemente de si salgo en el once, si lo hago desde el banquillo o si me quedo en la grada", manifestó.

Finalmente, José Carlos Lazo insistió en el que el ambiente del grupo es mucho más positivo después de la importante victoria en el duelo del pasado fin de semana ante el Nástic. Lazo admite que sería algo espectacular ganar de forma consecutiva a dos conjuntos que están por debajo en la clasificación. "Tras una victoria, siempre es una semana con alegría, con ganas, si ganamos sería algo muy bueno porque sumar seis puntos consecutivos. Sería completar dos semanas muy buenas", finalizó.