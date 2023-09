Bea Sánchez: "Queremos divertir y enganchar a la gente"

Bea Sánchez es una de las voces más autorizadas del nuevo vestuario del Durán Maquinaria Ensino. La pívot gaditana afronta la que es su segunda etapa en el club lucense después de dos años previos, entre 2019 y 2021. Su regreso, esperado por muchos, confirma que la entidad sigue siendo uno de esos equipos apetecibles de la máxima categoría del baloncesto femenino español. Sánchez vuelve a Lugo para liderar al equipo y para demostrar que, a sus 33 años, se encuentra en un estado de forma envidiable. Ella confía en sí misma y sabe que será importante en una temporada en la que los objetivos vuelven a ser la clasificación para la Copa de la Reina y para los play offs por el título.

Una pretemporada para "acumular sensaciones"

El Durán Maquinaria Ensino arranca este sábado la temporada en la Liga Femenina 1 después de una exigente pretemporada. Un total de ocho partidos, algunos de ellos ante los mismos equipos -repitieron contra Bembibre y Perfumerías Avenida- han servido al equipo de Antonio Pernas para preparar física y mentalmente a las jugadoras de cara al arranque oficial del curso. "Ha ido bien, es verdad que en los amistosos no se controla tanto la carga, sino que lo más importante es acumular minutos y sensaciones, pero han sido cinco victorias y tres derrotas, dos de ellas ante el Perfumerías Avenida, que está bastante bien para empezar a rodar", señala la pívot gaditana.

Seis fichajes y una canterana para reforzar el equipo

El equipo lucense, como cada verano, ha llevado a cabo una profunda renovación de la plantilla con el reto de alcanzar todos los objetivos. Por ello, han llegado a Lugo jugadoras como la base Laia Lomana, las aleros Imani Tate y Natalia Rodríguez, las ala pívot Ceci Muhate y Bridget Herlihy y la pívot Bea Sánchez. Además, se suma la alero de la cantera Inés Sotelo, que viene de lograr la medalla de bronce con España en el europeo sub-18 celebrado en Turquía este verano. "Es un equipo que tiene de todo", apunta Sánchez. "La base es joven pero es positivo porque tienen muchas ganas de demostrar lo que valen y que sirven para esta Liga. Con Sotelo estamos muy contentas porque nos ayuda mucho en los entrenamientos y le va a venir muy bien esta temporada. Es un equipo compensado, interior y exteriormente, con un entrenador al que le gusta correr y que el equipo divierta".

Blanca Millán, en el tramo final de su recuperación de rodilla

Blanca Millán, capitana del Durán Maquinaria Ensino -Bea Sánchez es la segunda de a bordo- se encuentra en la fase final de su recuperación de rodilla y podría estar disponible antes de final de año. "Está trabajando bien y cada día va a más. Es importante para ella a nivel mental pero no hay que marcarle plazos. Lo primero es que acumule sensaciones y se sienta cómoda. Cuando esté a tope volverá, nos dará un plus y seremos un equipo completamente diferente".

Regreso a Lugo después de una experiencia en Hungría

Sánchez dejó el Ensino en el verano de 2021 para fichar por el Araski, pero en 2022 decidió probar suerte en el extranjero. Su destino fue la Liga húngara y el NKA Universitas PEAC, con el que disputó la Eurocup. "Me sorprendió la experiencia. Es una liga muy diferente porque compites contra tres o cuatro equipos y el resto son muy flojos, pero fue algo muy positivo. Fui subcampeona de la Copa húngara y logramos la mejor marca del equipo en la Eurocup". Sin embargo, decidió volver a su país. "España es mi casa y en Lugo estuve muy bien. No lo dudé mucho, la verdad".

Los objetivos: jugar la Copa de la Reina y los play offs

Para la segunda capitana del Ensino, los retos de la temporada 2023-24 pasan por "lograr las victorias suficientes para estar en la Copa de la Reina y en los play offs por el título, ¿por qué no?". Además de las metas deportivas, la plantilla se propone "seguir enganchando a la gente para que bajen al Pazo y se diviertan con nosotras. Queremos alcanzar esa conexión afición-equipo que siempre ayuda a ganar partidos". A nivel individual, se ve en un "punto bastante bueno, estoy muy bien física y mentalmente y después de hablar con Antonio Pernas creo que voy a ser importante y me siento en condiciones para serlo".

La Copa Galicia, un trofeo "bonito" que quiere ganar

Entre la primera y la segunda jornada de la Liga Femenina, al Ensino le espera la semifinal y, posiblemente, la final de la Copa Galicia. "Nos viene bien para no dejar de competir, además es una competición que me gusta y que he ganado ya seis veces". El cuadro lucense se medirá en semifinales ante el vencedor de una fase previa que disputan CB Arxil, Maristas Coruña y Mariscos Antón Cortegada. En la final espera casi seguro el Baxi Ferrol, que se mide al Celta Zorka Recalvi en la ronda previa.

Visita al Gernika este sábado

El Durán Maquinaria Ensino arranca la temporada oficial este sábado en la pista del Gernika a partir de las 18.30 horas. Tras este partido y un parón de dos semanas, el equipo lucense se medirá con el Movistar Estudiantes, el Valencia, el Perfumerías Avenida y el Araski.



Un inicio "duro"

"No tenemos un arranque fácil pero nos viene bien", dice Bea Sánchez. "Los equipos están empezando a rodar, ninguno está a su mejor nivel. Nosotras mejoramos cada día y solo pensamos en la primera jornada ante el Gernika. A partir de ahí, nos centraremos en lo siguiente", finaliza.