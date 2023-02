Mrsic: "No hay que perder la cabeza"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, advirtió del potencial del Barcelona, al que su equipo visitará este domingo (12.30 horas) en el Palau Blaugrana, pero también recordó que después de la cita con los lucenses el cuadro catalán afrontará la Copa del Rey y deseó que tenga algo habitual en el entrenador serbio Bozidar Maljkovic, perder el último partido antes de un gran torneo.

"Llevan nueve partidos seguidos ganando en la ACB y, si tienen algo de Bozidar Maljkovic, perderán el próximo partido porque él antes de una gran competición perdía el último choque. Ojalá que Jasikevicius intente hacer lo mismo", bromeó.

El Barcelona afrontará el partido tras haber pasado el rodillo ante el Virtus Bolonia (75-92) en la Euroliga. "Hicieron un muy buen entrenamiento, jugando un partido muy, muy bueno, nadie jugó más de 20 minutos, hicieron tres cuartos perfectos y puede ser el mejor Barcelona de la temporada", señaló.

Un partido perfecto es lo que, en su opinión, necesita su equipo para poder dar la campanada en el Palau. "Para ganar allí tenemos que hacer un partido perfecto. No podemos tener bajones de concentración en defensa y ataque, tenemos que ser un bloque cuarenta minutos, no perder la cabeza en ningún momento", valoró.

El Río Breogán llega a la cita con el Barcelona en puestos de play off por el título y con un balance de 10 victorias y 9 derrotas después de haber ganado sus dos últimos partidos, en el Pazo dos Deportes de Lugo ante el Covirán Granada y el Básquet Girona.

"Con este balance estamos tranquilos, pero no debemos estar tranquilos nunca para jugar buen baloncesto. El Barcelona es un equipo hecho para ganar la Euroliga, no solo la ACB, al igual que el Real Madrid. Sabemos qué somos nosotros, qué son ellos, pero debemos hacer todo para ganar el partido", manifestó.

Ethan Happ y Scott Bamforth viajan al Palau con molestias

Los jugadores estadounidenses del Río Breogán Scott Bamforth y Ethan Happ afrontarán con molestias el partido que el conjunto lucense disputará mañana en el Palau ante el Barcelona. "Happ casi no se ha entrenado y Bamforth tiene un problema que no sabemos cómo de serio es. Algunos otros han tenido pequeños problemas", comentó el técnico del conjunto lucense, Veljko Mrsic, ayer en rueda de prensa.



El preparador croata admitió que en el aspecto físico su equipo "no está en un buen momento" por esos problemas con estos y otros jugadores. "Casi no hemos podido entrenar 5x5, intentamos 3x3 y 4x4. Ojalá lleguemos con diez jugadores al partido", deseó. En principio, la idea es que ambos jugadores viajen hoy con el resto de sus compañeros.



Happ, de hecho, ya trabajó este viernes con el equipo en la sesión de entrenamiento en el Pazo dos Deportes de Lugo; mientras que Scott Bamforth no entrena y se decidirá poco antes del inicio del duelo si contar con él o ya se espera al regreso de la competición después del parón por la disputa de la Copa del Rey y de las ventanas Fiba. Otros jugadores arrastran pequeñas molestias, pero no habrá ningún problema para que jueguen, exceptuando la baja ya sabida de Sergi Quintela.