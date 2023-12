¿Qué pasa con el canon?

La reciente resolución de la Audiencia de Barcelona, que da la razón a la demanda que interpuso el Andorra a la ACB por el canon de ascenso, ha llevado al breoganismo a que se preguntasen si los 3 millones de euros que el club celeste abonó en su día como cuota de entrada en la Liga podrían ser reembolsados a las arcas de la entidad. Este complejo asunto, salpicado de resoluciones judiciales, posibles prescripciones, burofaxes... arranca en la lejana temporada 1998-99.

El CB Breogán SAD ganó deportivamente su plaza en la ACB en mayo de 1999. En aquel entonces, el conjunto celeste también hubo de cumplir con todas las condiciones económico-administrativas que le exigió la Asamblea para poder consumar dicho ascenso. Una de ellas fue el pago de un canon de 3 millones de euros, que el Breogán abonó.

En los años sucesivos, los equipos que subían a la ACB debían satisfacer dicho canon, que se fue incrementando de forma gradual, aunque no todos lo lograron. De hecho, solo tres clubes de los diez que debían haber ascendido hasta la campaña 2015-16 -Obradoiro, Murcia y Andorra- consiguieron cumplir con las condiciones "desproporcionadas" del "discriminatorio" canon -como se explicará más adelante- para entrar en la máxima categoría. Curiosamente, solo el equipo del Principado abonó la cuota, al estar excluidos del abono murcianos y santiagueses como consecuencia de unas "excepciones".

El Breogán perdió la categoría en la temporada 2005-06 y, como no consiguió el ascenso en las cancha hasta el curso 2017-18, no se vio en la coyuntura de pugnar con la Asamblea por este tema, sino que lo veía de soslayo. Julio González, presidente del club desde el 20/12/2011 hasta el 29/05/2913, era consciente de que si el Breogán volvía a la ACB solo debería "abonar la diferencia entre el canon de entrada actualizado -para hacerse una idea, el último fue de 4,7 millones de euros, en 2016- y el que la entidad había satisfecho en su momento: 3 millones de euros". "Entendíamos que era nuestro derecho", añade.

JESÚS LÁZARE. Después de que Jesús Lázare hubiera arribado a la presidencia del Breogán, el 23/08/2016, acontecieron varios sucesos decisivos que harían saltar por los aires el canon. Una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), del 11 de abril de 2017, empujó a la Asamblea General de la ACB a eliminar la cuota de entrada a la competición.

El Andorra, que había abonado 3.126.272,07 euros de canon de ascenso en el año 2014, tras la supresión del gravamen, presentó una demanda contra la ACB, argumentando que esa decisión había sido "un grave perjuicio patrimonial" para el club y que había supuesto "una pérdida de aquel activo intangible".

¿Por qué el Breogán no fue a los juzgados entonces? Jesús Lázare se explica. "Valoramos la posibilidad de reclamarlo, pero decidimos esperar a la resolución de la demanda presentada por el Andorra, que se decía que iba a salir pronto". El club celeste, además, tras la ardua tarea de cumplir con todos los requisitos de la ACB para poder participar en la Liga el curso 2018-19 -marcadores, canasta de reserva y un largo etcétera- decidió observar, esperar, valorando también el gran coste que le supondría a la entidad lucense.

Aun así, el consejo de administración y los servicios jurídicos del club tuvieron en 2017 una idea brillante, de importancia capital: enviar un burofax a la ACB. "En el afirmábamos nuestro derecho al canon y pedíamos paralizar la prescripción para una posible reclamación posterior", afirma Lázare. "Yo hablé en un par de ocasiones sobre el canon en las asambleas de la ACB, pero siempre de una manera informal. La gente estaba preocupada con el tema, incluso en la junta de accionistas se había plantado la cuestión", revela.

Esa denuncia del equipo del Principado, cuya resolución se decía "inminente" cuando se presentó, no llegó... hasta el pasado miércoles. La Audiencia de Barcelona le dio la razón al Andorra. El club que actualmente preside Gorka Aixàs ganó la demanda de daños y perjuicios interpuesta en 2019 contra la Liga ACB por el canon de ascenso. En ella se condena a la Liga a pagar la parte no amortizada de 1.180.000 euros -la entidad andorrana había amortizado una parte de los más de 3 millones que había desembolsado, como se dijo-más intereses, más gastos. Esta sentencia todavía no es firme, pues cabe recurso ante el Tribunal Supremo (TS), La Asamblea de la ACB dispone de 20 días para recurrir.

El 28 de junio de este año hubo una sentencia del TS que no se puede obviar. En ella confirma la existencia de una infracción por parte de la ACB y reduce a la mitad la sanción impuesta por Competencia (400.000 euros) -posteriormente anulada por la Audiencia Nacional- al estimar que "solo queda acreditado un efecto contrario a la competencia durante cinco años -frente a los 25 que apreciaba la CNMC"-, el organismo que denunció el controvertido canon.

Es decir, se confirmó que la cuota de entrada era "discriminatoria", las condiciones "desproporcionadas" y que suponían una "desventaja" para los nuevos aspirantes -como se aludió en su momento-. El alto tribunal consideró que "tuvo una incidencia efectiva en efectiva en los ascensos y descensos que deberían haberse producido entre la temporada 2011-12 a la 2015-16."

PRESCRIPCIÓN. Con este panorama, ¿qué pasa con el canon de 3 millones de euros que el CB Breogán SAD pagó en su día? El club tendría capacidad de reclamar siempre que no haya prescrito. En consecuencia, habría que estudiar la figura de la prescripción; es decir, desde qué fecha se debe mirar: cuando abonó el canon, cuándo presentó el burofax en 2017, cuándo será en firme la sentencia del "caso Andorra". El burofax enviado en 2017, solicitando la paralización de la prescripción, podría ser clave, como se enunció.

En caso de que el TS también le diese la razón al cuadro el Principado -si la ACB recurre-, habría que estudiar en ese momento el fundamento de derecho de esa sentencia y la viabilidad de la reclamación. Asimismo, no se puede rehuir el enorme montante económico que supondría un contencioso de estas características: contratación de abogados especializados, procuradores... y sin garantía de ganar, pues aun con similitudes, la demanda presentada por el Andorra ni por asomo se asemeja a la coyuntura del Breogán. Un tema este enrevesado; de enorme complejidad.