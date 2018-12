Que no corra el rival

El entrenador del Cafés Candelas Breogán, Natxo Lezkano, advirtió este viernes en rueda de prensa de los peligros del próximo rival de su equipo, el Montakit Fuenlabrada, al que intentará superar este domingo (19.30 horas) a domicilio para encadenar su tercera victoria consecutiva en la Liga Endesa -sería la primera como visitante esta temporada-.

"Parar sus individualidades es una de las premisas principales y no dejarles correr, porque es uno de los que mejor corre de la Liga ACB. Además, habrá que tener el control del rebote", señaló.

El técnico vasco destacó los nombres de "Paco Cruz, que está a un nivel altísimo; Marc García, que sale del banquillo y hace mucho daño; Rupnik, que sale del banquillo y juega muy bien; Clark, que está tirando de manera muy irregular pero puede hacer mucho daño; y un jugador determinante en la posición de tres como Eyenga, un jugador "top" en esta competición".

Lezkano califica el duelo de este domingo como "importante" porque los dos equipos están "cerca" en la clasificación (a una victoria) y valoró la dificultad que entraña jugar en el pabellón Fernando Martín. "Es una pista complicada, peculiar, en la que el público aprieta mucho, hay muchísimo ruido y es difícil comunicarse. Hay que adaptarse muy rápido a esa situación y a un equipo que ha sufrido variaciones importantes esta semana con tres incorporaciones, así que no tenemos la certeza de lo que nos espera", dijo.

A nivel deportivo, el técnico del Breogán confirmó que contará con Jerome Jordan, que jugará este domingo su último partido con el Breogán -finaliza su contrato el lunes-, y mantiene las bajas de Ricardo Úriz y Henk Norel. Además, el entrenador vasco desveló que Sulejmanovic "si llega al partido, va a estar muy justo" y sobre Cvetkovic dijo que tampoco se ha entrenado con el grupo. "Sí estará en Fuenlabrada", dijo, aunque no sabe en "qué condiciones".

Pese al eterno problema de las bajas, Natxo Lezkano ve que el Breogán llega reforzado al partido tras las dos últimas victorias. "Este equipo estaba manteniendo muy buena actitud, con la cabeza alta y las derrotas no nos estaban afectando porque desde principio de temporada estamos preparados para estar en una situación complicada. El equipo se hizo fuerte al haber tenido tantas lesiones, miró a lo que tenía y no a lo que no tenía y eso fue clave para no venirnos abajo", admitió.

Finalmente, el entrenador del conjunto lucense tiene claro que también hay que ganar fuera, no solo en casa. "El Pazo es fundamental para conseguir los objetivos, pero hay que rascar también fuera", finalizó Lezkano.