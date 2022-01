"Hay que mirar al futuro y, sobre todo, sentir el orgullo de que somos el Breogán"

No quiere juzgar a nadie porque lo que le importa es el futuro. Javier Muñoz (Lugo, 17 de mayo de 1974) no valora la marcha del hasta el pasado domingo entrenador jefe del Río Breogán, Paco Olmos, aunque admite su sorpresa. Recoge la responsabilidad de dirigir al equipo con la ilusión de un breoganista y la confianza que el otorga el ser "una pieza más" de un "magnífico" cuerpo técnico y el estar al frente de unos jugadores "que tienen objetivos ambiciosos y muchas ganas". Asegura que solo piensa ya en el partido del próximo domingo (12.30 horas) en el Pazo dos Deportes, ante el Joventut.

¿Cómo ha vivido toda la situación que ha derivado en la salida del Breogán del técnico Paco Olmos?

Pues creo que como la hemos vivido todos, con una gran sorpresa. Nos pilló a todos desprevenidos. No sé si alguien dentro del equipo sabía algo antes, pero para mí fue una sorpresa mayúscula.

En noviembre ya se había vivido una situación parecida. ¿Ni siquiera hubo, desde entonces, algún comentario del técnico valenciano en torno a la opción que para él representaba el San Pablo Burgos?

No, nada de nada. Insisto, yo no lo esperaba en absoluto. Cuando en noviembre dijo no a la oferta que le habían presentado yo pensé que ya no volvería a ocurrir. Me equivoqué. No sé cómo fue el proceso, porque no comentó nada, pero yo no lo esperaba bajo ninguna circunstancia.

¿Cómo valora el hecho de que el entrenador jefe abandone el equipo en un, probablemente, momento determinante de la temporada, con la clasificación de la Copa del Rey en juego y la posibilidad de dar un paso determinante para la permanencia?

En este tema no soy quién para juzgar a nadie. Pasó lo que pasó y punto. Tenemos que mirar al futuro, sobre todo sentir el orgullo de que somos el Breogán y apoyar a los jugadores, que son los que lo necesitan. Entre todos vamos a sacar esto adelante. Ya estamos centrados en el partido del domingo ante el Joventut porque, insisto, hay que mirar al futuro y nada más. Y esto es lo que estamos haciendo desde que Paco Olmos nos comentó que se iba.

¿Cómo se encuentran los jugadores después de esa inesperada y sorprendente decisión del que era su entrenador?

El equipo está bien, tiene objetivos ambiciosos, muchas ganas y esto es lo importante.

Pero es indudable que una circunstancia así termina pesando en el ánimo de los jugadores...

Sinceramente, creo que todo esto no va a pesar en el equipo, ni en su ánimo, ni en sus ganas de trabajar. Los jugadores están muy comprometidos, ya dieron muestras durante lo que llevamos de temporada, pero en estos días también. Quieren ganar el mayor número de partidos posible. Saben que esto lo hemos construido entre todos, piedra a piedra, y todos; desde los hermanos Quintela al último en llegar, Nikola Jankovic están muy centrados y con ganas de hacer las cosas bien. Por cómo están entrenando estoy tranquilo, están preparados y muy centrados en el partido ante el Joventut.

El Río Breogán es el séptimo clasificado (con ocho triunfos, uno menos que Manresa, Valencia y Murcia, que tienen un partido más jugado) después de 14 partidos. Va a ser muy complicado mantener esta línea. ¿Es un papelón para usted el tener que asumir la dirección del equipo en estos momentos?

No, en absoluto. Se trata de coger el equipo de mi vida, de mi ciudad. Yo soy un breoganista más que me ha tocado vivir esta situación y la afronto con ilusión y mucha ambición. Estoy deseando poder empezar ganando a un histórico como el Joventut. Para mí es un gran reto, pero también un sueño. Repito, es lo que toca ahora en estos momentos y solo hay que pensar en el futuro y desde luego dar lo mejor de mí, hacerlo lo mejor que pueda. Pero, además, todo esto no me corresponde solo a mí, es algo que nos corresponde a todo el cuerpo técnico y a la plantilla. Todos sabemos que estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir de esta forma hasta que logremos el objetivo, que como todo el mundo sabe está centrado en lograr la permanencia.

"Tengo que repetir que soy breoganista y por lo tanto estaré donde tenga que estar para ayudar al club"

¿Le asusta hablar de las opciones de jugar la Copa del Rey?

Los jugadores son conscientes de que podemos hacer algo histórico para el club e incluso para la propia competición en la que estamos, pero hay que ir paso a paso. Primero viene el Joventut, si ganamos y esto ya nos clasifica sería maravilloso, pero incluso en ese caso, no nos podríamos olvidar que esto sigue y que aún quedan muchas jornadas de la Liga Endesa por disputar. El objetivo sigue siendo seguir en la ACB.

Y si todo marcha razonablemente bien, ¿le gustaría seguir como primer entrenador hasta el final de temporada?

Lo único en lo que ahora pienso es en el Joventut. Yo agradezco mucho al club que me hayan transmitido todo su apoyo. Por mi parte, si tengo que estar un solo partido será perfecto, si son tres, mucho mejor, y si es hasta el final, perfecto, porque sería una muy buena señal. Tengo que repetir que soy breoganista y por lo tanto estaré donde tenga que estar para ayudar al club. No me cansaré de repetir que esto lo tenemos que afrontar con humildad, trabajo y sacrificio. Aquí está la clave. Somos un club humilde, pero que compite en la segunda mejor liga del mundo.

¿Y que espera del encuentro ante el Joventut?

Aún hay tiempo para hablar de este partido. Pero el Joventut es uno de los mejores equipos de la ACB, conjugan perfectamente lo que viene de una de las mejores canteras de España y la llegada de jugadores de una gran valía. Lo conseguido hasta ahora es gracias al trabajo de todos y este es el camino para ganar al Joventut. Tenemos que estar juntos y con la afición. Ellos son un equipazo, son los terceros clasificados en estos momentos, pero nosotros también somos un buen equipo.