Lo que es una milésima

La lucha por las medallas marca el camino de los atletas. La tiranía del cronómetro dicta sentencia en competición. La velocista lucense Adiaratou Iglesias se quedó a una milésima de convertirse en campeona del mundo paratlética en la prueba de los 100 metros lisos en la cita que acoge París. Los jueces dictaminaron, con la ayuda de la foto finish, que la representante azerbaiyana Lamiya Valiyeva había sido la ganadora por la menor diferencia posible. Ambas habían parado el reloj con un registro de 11.99 segundos.

En menos de lo que marca un parpadeo se decidió la prueba reina de la velocidad en contra de Adi Iglesias. Su escasa visión del 10 por ciento indagaba el horizonte, donde aguardaban los metales. Tuvo la quinta velocidad de reacción más rápida de las participantes, pero este factor no fue determinante porque desde la calle número 4 tomó el mando con su amplia zancada y se destacó junto a la azerbaiyana.

En la fase de desaceleración, Adi Iglesias no ve la línea de meta por su discapacidad visual y fue ahí donde Valiyeva le recortó tiempo para cruzar con el mismo registro, aunque con una milésima menos.

"Los jueces no tenían claro la decisión al ver la foto finish. Nos tapamos una atleta a la otra, tenemos el pecho a la misma distancia al entrar en meta. Pero dictaminaron que había ganado la azerbaiyana porque, dicen, tenía el hombro ligeramente adelantado", explica la velocista del Lucus Caixa Rural, que revela que no fue hasta justo antes de la entrega de medallas cuando le comunicaron la pérdida de la medalla de oro.

Pese a esta decisión, Adi Iglesias se muestra exultante con la plata conseguida. Una medalla que le otorga el pase directo a los Juegos Paralímpicos de París en 2024.

"Fue una carrera muy igualada. No llegaba con la mejor preparación, porque este año adelantaron el Mundial a julio cuando normalmente es en septiembre, pero aun así llevaba buenos entrenamientos en el cuerpo y sabía que alguna medalla podía caer aunque me estaba costando bajar de los doce segundos este año", dice.

La campeona paralímpica en Tokio ya sabe lo que es jugarse la medalla de oro, puesto que en esa cita logró el metal más preciado "por una décima, hice 11.96 por 11.97 segundos de mi rival", dice. "Ganar por una décima en velocidad es un resultado claro, pero por una milésima resulta prácticamente imposible saber quién gana. No me voy a quejar más. Lo di todo y estoy muy satisfecha con la medalla de plata", añade.

Iglesias accedió a la final de 100 después de marcar el cuarto mejor puesto en semifinales. "Hice 12.33 segundos, porque me reservé para la final, pero luego en la segunda semifinal la primera terminó en 11.89", aclara.

La final de los 200 metros, este miércoles

Adi Iglesias tendrá una nueva oportunidad para lograr una medalla en el Mundial paralímpico que acoge París. Este miércoles (19.57 horas) tomará parte en la final de los 200 metros. La representante de la selección española marcó el mejor tiempo en las series de semifinales (25.18) y parte como una de las grandes favoritas. "Voy a ir a tope, como hice en los 100 metros", comenta.

Iglesias cerrará su calendario competitivo este fin de semana como miembro de la selección gallega que tomará parte en el campeonato de España por selecciones, en Pamplona. Entrará en acción dentro de la prueba de los 200 metros. "Es la distancia en la que más cómoda me encuentro. Soy velocista pura de 100 y 200 metros, corro algunas carreras de 400 aunque no me considero una cuatrocentista", matiza.

El Nacional por selecciones autonómicos supondrá una pausa de la temporada atlética para Adi Iglesias. "Me tomaré unas vacaciones hasta septiembre, donde comenzaré la pretemporada para preparar los Juegos Paralímpicos de París en 2024", explica.