Con el Lenovo Tenerife empezó el sueño del Breogán

El Lenovo Tenerife fue donde empezó todo. Un recién ascendido como el Río Breogán volvía a la Liga Endesa recibiendo ni más ni menos que al tercer clasificado de la campaña anterior. Además, en torno al equipo lucense todo eran dudas.

Sus últimos partidos de pretemporada se habían cerrado como claras derrotas ante Obradoiro, Joventut y Valencia dejando entrever lagunas importantes - defensa y el desacierto en el triple- en su juego.

Pero, como por arte de magia, todas las desconfianzas se diluyeron nada más empezar el partido. El Breogán, con un juego rápido y muy acertado en el tiro, barrió a su rival (92-73), alcanzando la victoria más amplia conseguida por un recién ascendido en su estreno desde 1998.

Había empezado el sueño de los breoganistas. Una temporada para el recuerdo, pero que aún no ha finalizado.

Este sábado el Río Breogán visita, 20.45 horas en el Pabellón Santiago Martín, a aquel primer rival. El Lenovo Tenerife, ahora comodamente ubicado en la sexta posición de la liga con 16 victorias. Para el conjunto lucense, el triunfo puede ser vital de cara a mantener sus opciones de poder disputar los play off por el título.

La cancha no es la más propicia, el Breogán nunca ganó a este equipo a domicilio en la ACB, y las circunstancias tampoco lo parecen.

Bajas. Los de Mrsic acuden a la cita tras una semana complicada por distintas dolencias de jugadores como Musa, Sakho, Ubal y Mahalbasic que no pudieron entrenar con normalidad.

Los dos últimos en realidad no llegaron ni a ejercitarse y finalmente ambos son baja para este encuentro y ya no viajaron con el resto de sus compañeros. De esta manera, el jugador con pasaporte austríaco no podrá estar en las debidas condiciones físicas y esto no es una buena señal por su importancia para el juego de su equipo y más cuando en el equipo rival hay jugadores como Giorgi Shermadini o Fran Guerra.

El Tenerife, por lo contrario, se encuentra en un buen momento. Poco a poco, y de cara a los play off, van alcanzando su mejor nivel de juego. Si en la primera vuelta tuvieron que esperar prácticamente hasta la última jornada para clasificarse para la Copa,en la segunda están dando muestras de su poderío y de su capacidad para repetir las semifinales del año pasado.

Los de Txus Vidorreta han ganado cinco de sus últimos siete partidos y en su pista solo acumulan desde el inicio de la competición tres derrotas, pero todas ellas en la primera mitad de la Liga. En la segunda vuelta nadie fue capaz de ganar en el Santiago Martín, ni el Real Madrid en la última jornada (72-59) ni antes el San Pablo, el Obradoiro, el Murcia ni el Real Betis.

Será, por lo tanto, un encuentro de altísima dificultad para los de Mrsic que tendrán que extremar su esfuerzo defensivo ante el equipo con más acierto de la liga en los lanzamientos de tres puntos.

Alineaciones del partido. EP

En datos

Este viernes su cumplieron diez años del último ascenso a la ACB del Canarias. En aquella ocasión se impusieron al Lleida (91-77) y se proclamaron campeones de la LEB Sin embargo, para no pagar el canon, consumaron el ascenso adquiriendo la plaza del Alicante.



El Tenerife es el equipo de la Liga más certero en los triples



El equipo de Vidorreta es el que más triples anota por encuentro con 10,3. Pero además lo hace con un excelente porcentaje de acierto. El 37,7% de los tinerfeños solo lo mejora el actual líder de la LIga, el Barça con un 38,4%.



Rebotes: 4 más por equipo



El Río Breogán es el quinto equipo que más rebotes captura por encuentro mientras que su rival de hoy es el penúltimo. El equipo lucense captura una media de 35,5 y los canarios de 31,5.



El buen porcentaje en los lanzamientos del conjunto insular puede lastrar las capturas ofensivas, sin embargo tampoco mejoran en los rechaces bajo su propio aro.En rebotes defensivos, los de Vidorreta solo superan al actual colista de la competición, el Betis. El rebotepuede ser una faceta importante en el partido de hoy para decantar la balanza.



Bosnios



Sulejmanovic y Musa, dos referentes del breoganismo Tres jugadores bosnios vistieron la camiseta del CB Breogán. En la temporada 1993-94, llegó con 33 años al equipo lucense Sabahudin Bilalovic quien, con una media de 15 puntos y 6,5 rebotes, fue báico en la permanencia del equipo lucense. Dino falleció el 3 de julio de 2003. Sulejmanovic, hoy en Tenerife, fue básico en el ascenso en la 2017-18 y Musa sigue escribiendo su gran historia en Lugo.