¿Por qué la afición da la espalda al Lugo?

Camisetas, medias, las espinilleras ajustadas, el pantalón bien puesto y las botas atadas cada fin de semana en el fútbol base, en el fútbol amateur, en las Ligas de veteranos, en casi diez mil jugadores con licencia de la Federación Galega de Fútbol (FGF) que hay en la provincia. Lugo no desprecia el balompié. Hay afición, y mucha. Pero de todo ese grupo de locos por el césped y el esférico tan solo dos mil bajan al Ángel Carro para ver a un Lugo que compite en Segunda División por décima campaña consecutiva.

Tras una década en la categoría de plata —solo el Alcorcón lo supera en años consecutivos en la División, con once—, el club rojiblanco no ha logrado crecer en masa social. Es más, ha ido cayendo en asistencia media en los últimas tres campañas con público en los estadios. Las razones pueden ser varias. La realidad es una: el público da la espalda al equipo representativo de la provincia en el fútbol profesional.

1. ACCIÓN SOCIAL . Intentos que se quedaron a medias

El aumento de los seguidores y la fidelización de una masa social en constante crecimiento requiere de una acción social a medio y largo plazo. Consciente de la necesidad de un trabajo en este sentido, el Lugo buscó hacerlo mediante su presencia en colegios, la promoción con jugadores en peñas, comercios, patrocinadores, en visitas a distintas localidades de la provincia, estrategias de márketing en las redes sociales... No hubo frutos inmediatos y fue quedando en el olvido. También influyó la llegada de la pandemia.

"O Lugo debería ter mais presenza na cidade, nos colexios, nos clubes deportivos, debería estar coa hostalería e ter mais aproximación do clube coas peñas. Os xogadores deberían ter mais presenza cos afeccionados, porque son o elemento mais representativo do clube. Temos buques insignias do equipo dos que os lucenses nos sentimos orgullosos, pero non están suficientemente aproveitados", afirma Román Sánchez Besteiro, presidente de la Federación de Peñas.

2. COMPETENCIA. La tele te da y la tele también te quita

La venta de los derechos televisivos supone para el Lugo casi el setenta por ciento de sus ingresos. La importancia de la televisión para la viabilidad del club ha crecido con su presencia en la LFP, pero, por contra, supone también una competencia muy fuerte para que los aficionados bajen al estadio.

"Estar cómodo un sábado o un domingo en tu casa o tomando un café en tu bar favorito con la posibilidad de ver al Lugo, al Real Madrid, al Barça… Ves al Lugo a las cuatro, a las seis al Barça, a las nueve al otro… Hablaría de bienestar para la gente, porque es tener al alcance el fútbol de una forma cómoda, calentito, con el café, con los amigos… Esto forma parte del escenario que tenemos: fútbol a todas horas y en los espacios en los que queramos", indica el excapitán del Lugo Miguel García.

3. ESTADIO. Frío en invierno, sol en la cara y poco párking

El Ángel Carro sufrió un lavado de cara, pero mantiene varios problemas que afectan a la escasez de seguidores. Su situación, al lado del río Miño, sin abrigo del viento y sin cerrar del todo hace que sea muy frío en los meses de invierno y parte del otoño y la primavera.

Además, los seguidores de Preferencia sufren el sol de cara y la escasez de sitios para estacionar el coche retraen la presencia de aficionados. "Esta tempada vemos que o tema do estadio se incrementa, polo tema do aparcamento, que antes había mais en Tribuna. O estadio está nunha zona moi fría e outros clubes apostaron pola comodidade dos socios. Houbo equipos que estiveron o tempo do Lugo en Segunda División e puxeron calefacción no estadio. Non digo que haxa que ter calefacción no estadio, pero sí que hai que coidar moito mais aos socios", destaca Sánchez Besteiro.

"Estar pegado al Miño en invierno es restarle a gente de determinada edad que puedan estar cómodos. Eso puede hacer que puedan retraerse porque el invierno es duro. Estamos condenados a convivir mucho tiempo con un estadio de esas características, sobre todo por la ubicación que tiene. O pones calefacción, cosa que se antoja bastante complejo, el estadio es el que es", indica García.

4. ABONOS. El Lugo cuenta con precios asequibles

Otra de las razones que podrían haber impedido que los aficionados rojiblancos bajen más al campo podría haber sido el precio de los abonos. Sin embargo, el Lugo es uno de los equipos de Segunda División con precios más asequibles.

El equipo lucense es el segundo club con precios más baratos para las gradas más caras, solo mejorado por la Ponferradina —275 en el Lugo y 165 en los bercianos, sin contar con descuentos—. En cuanto a las entradas de menor coste en las gradas más baratas, sin contar con las de animación, el Lugo es el séptimo de Segunda. Lo superan la Ponferradina, Fuenlabrada, Tenerife, Girona, Alcorcón y Almería.

5. APATÍA. Fidelidad solo en momentos puntuales

El público de Lugo está interesado por el club, con seguimiento de su actualidad y con opinión formada, pero sin necesidad ni pasión por bajar al estadio salvo en momentos puntuales, cuando el equipo se juega algo. "Al fútbol nunca fue una masa importante de gente, excepto cuando hay un partido en el que se la juegue a todo o nada, ahí sí que nos mojamos todos. Me da la sensación de que hay afición al fútbol, pero que no tiene la necesidad de ir al fútbol en directo. Hay mucha gente a la que no vi nunca en el Ángel Carro y con la que hablo por la calle y están al tanto de toda la actualidad del club", observa Miguel García.

6. ÉXITO. No llegó el impulso de luchar en la zona alta

Tras diez años en la elite, el Lugo no llegó a disputar un play off de ascenso o a residir varios años en la zona alta para dar un tirón de seguidores, como sucedió en el caso del Deportivo o en el Huesca. "En Coruña antes do SuperDépor a xente era mais do Madrid e do Barcelona e agora o Dépor ten moita masa social. Noutras cidades sí que o conseguiron sin ter grandes xestas deportivas. Noto en falta moita vocación de ser comunidade por parte do Lugo e de saber aproveitar ese orgullo lucense que está ahí", opina Román Sánchez.

"Estar un año cerca del sexto puesto puede ser un detonante, pero creo que sería muy temporal. La gente se enfría o se calienta de una semana para otra, de si te juegas mucho o si te juegas poco", analiza en cambio García.

7. BAJÓN DEPORTIVO. Caída en la tabla en los últimos años

A pesar de que el Lugo siempre fue un equipo competitivo y de un fútbol atractivo o aguerrido, la caída en los últimos años a la zona baja ha podido tener su efecto para que el público haya bajado su presencia al lado del Miño. De hecho, las siete primeras temporadas el club rojiblanco contó con asistencias medias superiores a los 3.200 aficionados.

Desde la 2019-2020 —con la excepción de la pasada temporada lastrada por el covid-19— bajó hasta los 2.500 o los actuales 2.172 seguidores de media. Esta campaña solo tienen datos peores el Mirandés (2.322), Fuenlabrada (2.061), Alcorcón (1.510) y el Amorebieta (966), Los tres peores datos de asistencia en el Ángel Carro se han producido esta campaña ante la Real Sociedad B (1.657), el Valladolid (1.856) y la UD Las Palmas (1.800).

8. ELITE EN LUGO. La ciudad tiene gran oferta deportiva

La presencia de grandes clubes en la elite como el Río Breogán, el Durán Maquinaria Ensino o el Arenal Emevé también influye, sobre todo en el caso del equipo celeste. "Si el fútbol coincide con el Breogán ya hay gente que no va porque no quieren ir con prisas al fútbol. Si el partido es a las cuatro pues no van porque no quieren ir con prisa, porque están en familia tomando el café etc. Cuatro cosas que tengamos de excusa ya sirve para tener doscientos menos, y doscientos menos en el Lugo es importante", considera García.

9. HORARIOS. Sin calendario conocido y horas complicadas

La programación de partidos por parte de la LFP, que no se sabe hasta poco tiempo antes de que se produzcan, y algunos horarios complicados —duelos a las 14.00, 16.00 o 21.00 horas, sobre todo en invierno esta última— hace que muchos seguidores prefieran no bajar al estadio y verlo por la televisión.

10. ECONOMÍA. El club en Segunda es bueno para Lugo

La presencia del equipo en Segunda División es importante para la economía de la ciudad. El aumento de seguidores hace que negocios, sobre todo los relacionados con la hostelería, crezcan. Tanto con más aficionados lucenses como con la llegada de seguidores de equipos rivales, el impacto en la ciudad es positivo. La mayor presencia de una masa social rojiblanca permitirá dar un mayor retorno a la ciudad en un proceso simbiótico.

El club trascendió a sus fronteras

A pesar del estancamiento de seguidores, el Lugo consiguió trascender a sus propias fronteras y llegar hasta sitios insospechados donde cuenta con aficionados fieles. Desde Argentina a Armenia pasando por Rusia o Brasil, el club rojiblanco se volvió internacional.



El forofo rojiblanco más exótico es, probablemente, el armenio Arman Snkhchyan, quien se enganchó al conjunto lucense tras encontrar en internet el play off por el ascenso de 2012 y recibir un flechazo inmediato que todavía dura.



El ruso Andrei Kushnarev, un coleccionista de camisetas de Rostov del Don, se hizo del equipo por la ‘camiseta de la cerveza’, que utiliza con su equipo de fútbol aficionado. Kushnarev llegó a visitar el Ángel Carro junto a su mujer Anastasia en 2019. También destaca Gonzalo Bobadilla, un periodista argentino de la ESPN que vibra con el Lugo tras descubrirlo en un videojuego.



José 'El Sevillano'



España el Lugo cuenta con un aficionado fiel como es José Rodríguez, ‘José El Sevillano’, residente en la capital andaluza y que sigue al equipo por toda esa comunidad. Rodríguez, sin raíces lucenses, se hizo hinchar tras ver, como en el caso de Arman Snkhchyan, el ascenso en Cádiz.

10 años en Segunda

Temporada Asistencia

2012-2013 3.924



2013-2014 3.657



2014- 2015 3. 286



2015- 2016 3.734



2016- 2017 3.582



2017- 2018 3.700



2018- 2019 3.573



2019- 2020 2.540



2020- 2021 (covid- 19)



2021- 2022 2.254