El puzle en la defensa

El Club Deportivo Lugo tiene un problema en el centro de la zaga para el partido de mañana ante el Leganés. El miércoles se conoció latras su expulsión ante el Tenerife por una fea entrada sobre Dauda. Hernán Pérez deberá encontrar unque acompañe a Neyder Lozano contra los pepineros.

Las alternativas para el técnico asturiano son muy limitadas. El club rojiblanco solo tiene disponible a un central puro en la primera plantilla. Álex Pérez lleva fuera de juego varios meses y no se le espera. El pasado sábado, el Lugo anunció que Bruno Pirri, uno de los nuevos fichajes, sufría unas molestias en la pierna izquierda que le mantendrían fuera de los terrenos de juego entre 7 y 10 días, por lo que tendría muy difícil estar ante el Leganés.

A priori, la opción que utilizaría el entrenador es la de Xavi Torres. El veterano mediocentro retrasaría su posición para comandar al equipo desde la línea defensiva junto a Neyder. Este puesto no sería nuevo para el jugador alicantino, que a pesar de no contar con el poderío aéreo de Alberto, podría ser un futbolista idóneo para defender a Juan Muñoz. Así, el centro del campo estaría formado por Clavería, Juanpe y Señé.

POLVORÍN. Otra de las opciones que maneja Hernán Pérez sería la de echar mano del filial. Hay dos alternativas: Jesús Fernández o Pablo Castrín. Ambos contaron con minutos en pretemporada y fueron convocados para el partido en el Heliodoro Rodríguez López la pasada jornada.

Jesús Fernández es un perfil de futbolista similar a Alberto Rodríguez. Es un central alto, con buen juego aéreo y bastante sobrio. A sus 22 años, es uno de los líderes en el vestuario del Polvorín y parece que gusta al técnico asturiano. El zaguero se crio en la cantera del Spórting de Gijón y llegó a Lugo para jugar en el juvenil de División de Honor. Ahora, es un fijo en el Polvorín. Sería un sustituto natural para el central canario.

En el año 2017, Pablo Castrín fue convocado por la selección española sub-17

Pablo Castrín fue una de las mayores promesas de la cantera del Lugo. Es un polivalente defensor zurdo, que puede actuar también como lateral. Su buen trato de balón, personalidad y contundencia hizo ganarse la confianza de Hernán en pretemporada. El hermano mayor de los Castrín regresó el curso pasado al conjunto rojiblanco y ascendió con el filial. Tiene la oportunidad de debutar en Segunda División tras militar en conjuntos de Preferente como Santaballés o Ribadeo. Su historia no deja de ser curiosa, puesto que no hace demasiado tiempo jugó un curso en la Segunda Autonómica lucense, con el Sporting Pontenova. Su pierna hábil es la izquierda, al igual que Neyder Lozano, por lo que su presencia en el once es compleja.

