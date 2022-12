0-0. Un punto como mal menor para el Polvorín

El Polvorín dejó de perder en el Grupo I de la Segunda RFEF. El filial del Lugo puso fin a sus cuatro derrotas seguidas, pero lo hizo con un empate sin goles en terreno del Bergantiños en un partido gris, sin acierto ofensivo y demasiado atado en el segundo tiempo.

El punto conseguido en Carballo no le sirve de mucho a los lucenses, hundidos en el penúltimo puesto de la tabla, a seis puntos de la posición de promoción de descenso y ocho de la salvación directa.

Con un once esperado salvo por la suplencia de Jesús en el centro de la zaga, el Polvorín de Roberto Trashorras cumplió con lo esperado. El técnico de Rábade es un hombre fiel a un estilo, a una idea de conservar el balón y dominar los duelos a través de la pelota, aún sin el terreno de juego adecuado o las condiciones atmosféricas en contra.

El mal estado del césped artificial de As Eiroas y el fuerte viento que soplaba en Carballo dificultaron el juego del Polvorín, al que le costó encontrar precisión en las combinaciones y la profundidad necesaria para dañar al rival. El rival lo tuvo claro para atacar: balones al espacio para la carrera de Dani Pedrosa y la estrategia. De esa manera inquietaron a Julen, que sufrió en el tramo final del primer acto, en el que el duelo se desató y concedió las ocasiones que habían faltado al inicio.

Quiso presionar alto el Polvorín cuando no contaba con la pelota. Robar arriba para recortar terreno a las transiciones eran una buena opción. Cuando no fue posible, la construcción desde atrás, con Dani Vidal como principal impulsor y Fidalgo e Iago Novo como avanzadillas por delante, fue la herramienta principal para atacar al conjunto de José Luis Lemos.

Pero la primera gran ocasión llegó desde la estrategia, con una falta lejana de Álex Ramos que el viento envió al larguero en el minuto 18.

Uno después fue Ces Cotos el que logró pisar el área para acabar disparando flojo ante Canedo. El encuentro no acababa de arrancar, demasiado atado por el tiempo y el césped. Las imprecisiones eran la norma a seguir y ni el Polvorín era capaz de encontrar fases largas de fluidez ni el Bergatinños una contra que hiciera daño.

MAL SEGUNDO TIEMPO. Pero el escenario cambió en los últimos quince minutos, cuando aparecieron espacios y llegaron las ocasio nes. Fidalgo desperdició primero un mano a mano ante Canedo con un tiro demasiado débil. Luego fue Agulló el que, con un testarazo tras una falta lateral, se topó con el larguero. Poco antes del descanso una jugada de estrategia rojiblanca se paseó por el área pequeña del Bergantiños sin que nadie tocara la pelota.

El tiempo de descanso frenó a los dos equipos. El frenesí con el que habían acabado el primer tiempo se acabó en los quince minutos en los que estuvieron en el vestuario.

Los dos equipos carecieron de profundidad en el segundo tiempo. El Bergantiños mantuvo su guión y se jugó su ofensiva a la estrategia y alguna contra. El Polvorín, sin lucidez para encontrar un desmarque ni un pase bueno en el área no consiguió penetrar con peligro en terreno coruñés hasta el tramo final. El conjunto local puso en aprietos a Julen con un par de faltas laterales rematadas con claridad pero sin fe. El meta lucense atrapó el balón sin más apuros.

El filial lucense no hizo mucho más. Ces Cotos, con un disparo duro que repelió el meta del Bergantiños y un pase de Jorge que no pudo tocar Rojo en el segundo palo en el descuento fueron las opciones de un Polvorín que sumó en As Eiroas, pero solo pudo hacerlo con un punto.

Ficha técnica

0-. Bergantiños: Canedo, Palomares, Tomé (Garrido, m.46), Agulló, Uzal, Carlos López, Remeseiro (Boedo, m.86), Antón, Adri (Brunet, m.62), Alberto y Dani Pedrosa.

0.- Polvorín: Julen, Torrado, Castrín, Iago Parga, Martín, Dani Vidal, Fidalgo (Jorge, m.68), Rosón, Ces Cotos (David Rojo, m.90), Iago Novo, Álex Ramos.

Árbitro: Álvaro Juncal Moreira. Amonestó a Quindimil, Agulló, Brunet por el Bergantiños y a Martín, Dani Vidal por el Polvorín.

Incidencias: Partido disputado en el campo de As Eiroas