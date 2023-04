Reconoce que no fue fácil salir de Alemania y adaptarse a una competición como la Liga Endesa. Asegura que aún no ha alcanzado su mejor nivel de juego pero está contento con su evolución. Y, no descarta, la posibilidad de seguir la próxima temporada en el Río Breogán.

¿Cuáles son sus sensaciones después del inesperado y sorprendente triunfo logrado frente al Real Madrid?

Para mí fue un partido más. Eso sí, está claro que fue una victoria importante para nosotros, lo celebramos cuando tocó pero ahora ya estamos centrados en el siguiente partido que es lo importante. Ya volvimos al trabajo con el objetivo centrado en el siguiente partido ante el Gran Canaria.

Pero usted protagonizó un excelente encuentro, el mejor de la temporada, no me negará que esto le hace feliz...

Por supuesto estoy contento con mi actuación pero sinceramente, lo que más me importa es el equipo, la victoria fue importante sobre todo porque lo hicimos delante de nuestros aficionados y llevamos tres partidos perdidos en el Pazo. Lo importante es esto, la victoria del equipo.

Aparte de su destacable actuación, el equipo en general rindió a un excelente nivel y además por primera vez en esta temporada lograron ganar a uno de los ocho primeros clasificados. ¿Qué cambió en el equipo con respecto a otros partidos?

Es una buena pregunta. Creo que ya desde el inicio nuestros aficionados nos dieron mucho apoyo, nos transmitieron mucha energía y esto fue importante. Después conseguimos buenos tiros y tuvimos el acierto que otras veces no tuvimos ante este tipo de equipos. Fueron un cúmulo de circunstancias, la intensidad, los buenos tiros en ataque, hicimos buenas defensas y todo esto hizo que probablemente jugáramos el mejor partido de la temporada.

¿Este partido puede servir para encarar con más optimismo el tramo final de la temporada? ¿Pueden afrontar con más confianza los partidos ante equipos teóricamente superiores?

Con este partido hemos demostrado que estamos capacitados para ganar a cualquier equipo de la Liga, pero es importante seguir partido a partidoy lógicamente no podemos tomarnos ningún encuentro, como por ejemplo el del sábado ante el Gran Canaria, como si no fuese tan importante. Tenemos que ir partido a partido, aprovechar que somos un equipo joven y que esto se puede notar en el tramo final de la temporada y seguir trabajando para hacerlo lo mejor posible.

¿Qué tal su primera experiencia fuera de Alemania y además con solo 21 años de edad?

Fue duro al principio, pero yo tengo la sensación de que voy mejorando semana a semana, estoy recuperando la confianza en mi juego y aunque todavía no estoy satisfecho porque no he jugado al nivel que puedo, sí estoy contento porque creo que voy en la dirección adecuada. De aquí al final de Liga espero seguir mejorando.

¿Qué tal se encuentra en un club como en el Río Breogán y una ciudad como Lugo?

Me gusta Lugo. Es una ciudad que, además, me permite estar centrado exclusivamente en el baloncesto y esto para mí es importante. También siento desde que llegué el apoyo de todo el entorno, desde los aficionados que incluso en las derrotas nos apoyan como toda la gente del club, los compañeros, el cuerpo técnico, la gente del club e incluso del presidente y este apoyo se nota y es muy positivo. Me siento bien aquí y además el clima está siendo cada vez mejor y ayuda.

¿Contempla la posibilidad de seguir la próxima temporada en el Río Breogán o maneja otras posibilidades?

Ahora mismo mi atención está centrada única y exclusivamente en jugar que es lo que yo puedo hacer ahora. Tengo que pensar solo en esto, en trabajar, en seguir mejorando en cada partido y al final de temporada decidir lo que es mejor. Desde lueg o no puedo descartar seguir en el Breogán porque como dije antes estoy muy a gusto y sí que me vería aquí un año más.

A falta de ocho jornadas están igualados en la clasificación con el Valencia que ocupa la octava posición. Tienen un calendario complicado con cinco desplazamientos. ¿Cree realmente en la posibilidad de alcanzar los play off?

El calendario puede ser duro, pero la presión está más en equipos como el Valencia porque se supone que son los que tienen que estar ahí y no pueden fallar. Nosotros podemos ir un poco de tapados, con toda la ilusión del mundo. Nunca se sabe.

El Gran Canaria ganó en Lugo con facilidad, ¿ésto les motiva?

Puede ser un partido importante. Tenemos que intentar llegar al final c on opciones de ganar.