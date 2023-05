V Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso: todo lo que necesitas saber

Una cita que ya es un clásico del atletismo popular en Galicia. Un evento, el V Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso, que acogerá a cientos de corredores de toda la comunidad que disfrutarán de una mañana de deporte sobre la tierra y el asfalto entre las murallas romanas de la ciudad bimilenaria. Pero antes de comenzar a correr, los inscritos deberán tener en cuenta algunos aspectos importantes de una prueba que recorrerá buena parte del casco urbano lucense.

Salida y meta

La línea de salida y la meta estarán situados en el mismo punto, el tramo de la Avenida Ramón Ferreiro que está pegado a la Praza da Horta do Seminario. Los participantes en la competición de los 10K tendrán su horario de partida a las 10.00 horas, mientras que los que corran el medio maratón lo harán a las 10.15 horas. La línea de llegada estará en el mismo lugar en un circuito al que los participantes darán una sola vuelta si se apuntaron a la 10K y dos si lo hicieron en la medio maratón.

Recogida de dorsales

Los atletas no podrán recoger el dorsal el mismo domingo, ya que la organización no entregará el dorsal el mismo día de la prueba. Deberán hacerlo, por lo tanto, con al menos un día de antelación los atletas. Será necesario presentar el DNI para la entrega del mismo y los puntos de recogida serán las tiendas Opticalia de toda Galicia y en Lugo la tienda Opticalia situada en el Centro Comercial de As Termas. Los que quieran recibirlo en su propia casa podrán hacerlo gracias al servicio de envío a domicilio con un coste de 10 euros.

Colocación del dorsal

El dorsal deberá estar sujetado por imperdibles en la camiseta siempre en la parte delantera de la misma a la altura abdominal, de manera que sea perceptible por la organización de la carrera. Además, no se permitirá el empleo de portadorsales, solo se podrá sujetar de la forma anteriormente descrita.

Servicios para los corredores

La organización de la prueba puso a disposición de los atletas participantes una serie de servicios que estarán en distintos puntos del recorrido.

Guardarropa

Los corredores tendrán un guardarropa donde poder dejar todas sus pertenencias desde las 8.30 horas de la mañana en la zona posterior a la línea de meta.

Baños portátiles

Estarán colocados en la zona habilitada para el calentamiento en los alrededores de la salida.

Avituallamiento

Además de las zonas de avituallamiento líquido del recorrido, la organización pondrá a disposición de los corredores una zona en la línea de meta con comida (fruta y barritas energéticas) y bebida para la recuperación una vez completada la prueba.

Duchas

Los que deseen ducharse al concluir la competición podrán hacerlo en la zona habilitada para ello en las pistas del Estadio Gregorio Pérez Rivera, situado en la zona de As Pedreiras, al lado del Pazo de Deportes.

Servicios médicos y seguro

Habrá servicios médicos a disposición de los corredores que precisen de ayuda médica, así como todos los atletas estarán cubiertos con un seguro de accidentes.

Descalificaciones

Los atletas que no cumplan con determinadas condiciones exigidas por la organización podrán ser descalificados. Así, no concluirán la prueba de forma oficial los que no accedan por los controles de la organización a los cajones de salida. Una vez cerrados los accesos no se les permitirá competir. Usar portadorsal o llevarlo mal colocado o de forma que no sea visible o recortado, intercambiar el dorsal o el chip con otro atleta, llegar fuera de control, no usar la calzada o subirse a las aceras, no pasar por todos los controles de chip, saltarse las delimitaciones del recorrido, no respetar las indicaciones de la organización o llevar a cabo conductas antideportivas.

Recomendaciones: chequeo médico, entrenamiento e hidratación

La organización recomienda hacerse un chequeo médico previo, un entrenamiento adecuado para la prueba, hidratarse y alimentarse bien y alertar al personal de la organización en caso de encontrarse mal durante la misma.

Patrocinadores

La Medio Maratón puede realizarse gracias al patrocinio y colaboración de Arenal, Hyundai Ditramotor, Cafés Candelas, Opticalia, Supermercados Froiz, Centro Comercial As Termas, Caixa Rural, Asoporcel, Leche RíoOptipro, Powerade, Torvar, Ndorfina, Cociñeiros Lugo, Salutrans, Escuela Atlética Lucense, Gran Hotel Lugo y Tenda Canteira.