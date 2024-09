Una prueba de fuego final para el Río Breogán

El Río Breogán buscará este domingo (Pazo dos Deportes, 18.00 horas) ante el Leyma Coruña su decimoquinta Copa Galicia, después de que ambos equipos de la Liga Endesa se deshicieran el viernes de sus respectivos rivales de Primera FEB —Club Ourense Baloncesto y Obradoiro— en la semifinales del torneo.

Pese a la superioridad que a priori se les presuponía, tanto Leyma como Breogán tuvieron que emplearse a fondo para acceder a la final. El conjunto que dirige Diego Epifanio solo pudo decantar su duelo ante el cuadro de Santiago en los últimos minutos del mismo (84-79), después de haber ido a remolque en el marcador muchos minutos lastrado por su mal primer cuarto (18-27).

El conjunto celeste, por su parte, decidió su encuentro en el tercer cuarto, en el que aumentó su intensidad defensiva y acabó decidiendo por la mayor calidad individual de sus jugadores (78-69), especialmente de unos entonados en ataque Charlie Moore (18 puntos) y Toni Nakic (15).

Toni Nakic: "Necesitamos mejorar"

El propio ala-pívot croata señaló tras el choque: "No hemos jugado bien en la primera parte, donde concedimos muchas canastas fáciles. En el segundo tiempo mejoramos porque es importante para nosotros ganar la Copa Galicia", señaló. Nakic fue claro al afirmar que "necesitamos mejorar" para tener opciones de llevarse el torneo que organiza en Lugo por segundo año consecutivo la Asociación Xuvenil Sagrado Corazón.

Ciertamente, el Breogán no selló su mejor encuentro de pretemporada ante el COB, aunque también es cierto que su victoria no peligró en ningún momento. Dos de los factores que habrá de mejorar el conjunto de Velko Mrsic ante el Leyma, como él mismo reconoció, será cerrar mejor el rebote —los ourensanos se impusieron en este apartado por 34 capturas a 45, 13 de ellas ofensivas— y aprovechar los tiros libres.

Los jugadores interiores del club del león firmaron un pobre 5/15 desde la línea de 4,60 metros (33,3%), lo que supone otorgar al equipo rival una ventaja muy significativa. Los pívots celestes tampoco estuvieron contundentes en la pintura, pese a que esta temporada sí disponen de buenos pasadores que les dispensan balones con ventaja bajo el aro, como Charlie Moore, Aleksandar Aranitovic o Edin Atic.

Mrsic se lamentó durante la semana que en ningún partido de preparación había podido contar con toda su plantilla y este viernes, donde ya no se pudieron vestir de corto los base Érik Quintela y Adam Somogyi, el estadounidense Darrun Hilliard se tuvo que retirar de la cancha en el minuto cuatro y ya no retornó.

Somogyi podría jugar

Tito Díaz, director deportivo del Breogán, indicó ayer que Hilliard es "duda" para jugar contra el Leyma porque "sufrió un corte bastante profundo en la boca que incluso necesitó cinco puntos de sutura". La buena nueva para el encuentro ante los herculinos la podría dar Somogyi, que "podría reaparecer" después de haber disputado solo un choque durante la pretemporada, ante el Surrey 89ers inglés.

El Coruña del extécnico breoganista Epifanio, como está dicho, hubo de emplearse a fondo ante el Obradoiro y también necesitará mejorar si quiere tener opciones ante el Breogán, especialmente en el rebote y en defensa. El Leyma dispone de un juego exterior con jugadores que funcionan por rachas, como Brandon Taylor, L.J. Figueroa, Phil Scrubb o Yunio Barrueta. Por dentro, no obstante, tuvo más problemas durante la presente pretemporada.

El partido, que será emitido en directo por la TVG2, será apasionante, una prueba de fuego para ambos, con un título en juego y la última oportunidad para ir ajustando los motores de cara a una Liga Endesa que comienza ya, el día 28.

El club celeste domina el ránking con solvencia

La Copa Galicia de baloncesto, que llega a su trigésima octava edición, empezó a disputarse en 1986 y el Río Breogán fue el primer club en llevársela a sus vitrinas. De hecho, la entidad celeste domina con autoridad el ránking del torneo:

▶ CB Breogán.......................14 títulos

▶ Obradoiro CAB....................10

▶ Cub Ourense Baloncesto......7

▶ OAR Ferrol............................5

▶ Club Básquet Coruña............1

Clínic de Carles Durán

Una de las actividades paralelas a la Copa Galicia que organizó la Asociación Xuvenil Sagrado Corazón será una charla que impartirá Carles Durán, extécnico de equipos de la ACB como Joventut Badalona o Bilbao.

El clinic se celebrará este domingo a parir de las 12.00 horas en el Pazo y versará sobre cómo jugar sin el bloqueo directo ('pick' en el argot baloncestístico) y está dirigido básicamente a entrenadores.