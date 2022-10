El Río Breogán tiene este domingo una prueba de fiabilidad

La regularidad en el Pazo dos Deportes es un factor que determinará la trayectoria del Río Breogán en la Liga Endesa. Es fundamental sumar a favor de ambiente para no verse excesivamente apurado en el tramo final de la competición. Y esto implica no fallar en partidos como el de esta mañana, a las 12.30 horas en el Pazo ante el Gran Canaria.

Aunque es indudable que el equipo insular, tanto por presupuesto como por plantilla, está obligado a luchar por objetivos más ambiciosos, también es cierto que es un tipo de rival ante el que el conjunto breoganista no puede ceder en propio feudo.

Alineaciones para el encuentro de este domingo. EP

El partido es un buen test para ambos conjuntos. El Río Breogán, hay que insistir en ello, quiere hacerse fuerte en su cancha y además recuperar las sensaciones que, de alguna forma, se vieron afectadas tras la mala segunda parte jugada en Badalona. Para los canarios -que han ganado los dos partidos que han jugado ante su público, frente a Barça (88-85) y Zaragoza (88-72) y perdido en su único desplazamiento, en Málaga (70-63)- ganar en Lugo es una necesidad sobre todo para demostrar que, haciendo justicia a su plantilla, su sitio está a un nivel superior que el de su oponente.

Los insulares parecen llegar en buen momento. Han encadenado dos victorias consecutivas -ante Zaragoza y Slask Wroclaw (92-81) en Eurocup- pero además han recuperado a Vitor Benite, que este domingo debutará en Liga Endesa con el Gran Canaria. Además se han encontrado con un Slaugther muy atinado (diez triples de quince intentos), lo que refuerza un perímetro en el que ya contaba con jugadores de la calidad y amenaza de Ferrán Bassas, de Andrew Albicy, Miquel Salvó o Nico Brussino.

De todas formas, desde la óptica del Breogán hay dos factores que pueden resultar determinantes, el primero es el juego interior en el que los breoganistas tendrán que luchar ante los centímetros de Khalifa Diop (2,15) y de Olek Balcerowski (2,16) y la versatilidad de John Shurna y Damien Inglis. El rebote, desde luego, será otro factor determinante. Será fundamental que los celestes no regalen tantas segundas opciones a su rival como en Badalona.

En ataque, la gran asignatura pendiente del equipo lucense está en el acierto en los tiros de tres puntos. Solo Fuenlabrada y Zaragoza han anotado menos triples que el Breogán y este es un factor clave para evitar que el rival pueda cerrarse y limitar más aún las opciones dentro de la zona rival.

17,7 pérdidas

El Gran Canaria es el equipo de la Liga Endesa que más balones pierde por encuentro con una media de 17,7 por partido. El Breogán es el décimo en este apartado: desperdicia tres posesiones menos por encuentro que su rival de este domingo.



Juego interior



Lakovic está preocupado por el rebote ofensivo local A pesar de que ante el Joventut los problemas del Breogán en el rebote fueron evidentes, el equipo lucense se mantiene, por el trabajo en las dos primeras jornadas, como el segundo mejor reboteador, detrás del Barcelona, y el tercero en capturas ofensivas con casi 14 por partido. Lakovic lo tiene claro: "no debemos de permitir segundas opciones al Breogán".



Antecedentes: 26 partidos



Breogán y Gran Canarias se han enfrentado en nada menos que 26 ocasiones en la Liga ACB. El equipo lucense ha conseguido un total de 15 victorias por once del rival canario. En Lugo se han enfrentado en once ocasiones con un bagaje favorable también para los breoganistas con un total de siete triunfos. La victoria más holgada lograda por el equipo lucense se produjo en la temporada 1989-90, al ganar por 25 puntos de diferencia (88-63).



Bajas y dudas: ambos equipos pueden presentar bajas en el encuentro de este domingo



La única ausencia confirmada para el partido de esta mañana es la del pívot del Gran Canaria Oliver Stevic. Después, ambos equipos presentan varias dudas. Parece dificil que Veljko Mrsic pueda contar con Toni Nakic, que no se ha entrenado durante toda la semana, mientras que parece posible que pueda utilizar a Sergi Quintela. Albicy también podría causar baja en el Gran Canaria.