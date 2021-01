Prueba de consistencia para el Leche Río Breogán

El Tizona, crecido y con la confianza a su máximo nivel, espera poder ratificar este domingo (19.00 horas en el Polideportivo Municipal de El Plantío) ante el Leche Río Breogán las magníficas sensaciones que exhibieron en las dos últimas jornadas en las que lograron imponerse al segundo y tercer clasificado de la LEB Oro, el Valladolid (92-91) y el Básquet Coruña (88-83) respectivamente.

Unos resultados que deben de servir de advertencia para el conjunto lucense, que tendrá claro que el rival al que este domingo se miden no tienen nada que ver con el aquel que arrasaron en el Pazo (90-53) en el partido de la primera vuelta.

No va a ser un encuentro cómodo. El Tizona, tras la llegada del técnico Lluis Riera, ha cambiado radicalmente en su solidez como colectivo. Ahora juegan con fluidez, son un equipo que amenaza constantemente en ataque y, de hecho, desde la llegada del técnico catalán su media supera los 84 puntos.

En este cambio es fundamental el acierto que los jugadores del Tizona muestran en el tiro de tres puntos. Han lanzado prácticamente los mismos tiros tanto de dos puntos como de tres desde la llegada de Riera a los que hacían en las cinco jornadas anteriores. Pero mientras que en los lanzamientos de dos puntos su porcentaje de acierto permanece inalterable, en los triples su acierto se ha disparado de forma notable.

El Tizona es, después del Coruña, el equipo que más utiliza el lanzamiento de tres puntos, con 26 intentos por partido. En las cinco primeras jornadas anotaban una media de 7,8 triples (35,2%) mientras que en las tres últimas subieron hasta los 12 triples de media (44,4%). Especialmente acertados, desde esta distancia, se mostraron ante el Valladolid (con 14 triples de 28 tiros) y el Coruña (13 de 26), lo que fue fundamental para superar a ambos clubes.

Esta es una de las claves del encuentro de esta tarde. Si los de Burgos muestran el nivel de acierto de los dos últimos encuentros pueden tener opción de protagonizar otra sorpresa. La defensa del Breogán, por lo tanto, debe trabajar para impedir que los jugadores de Riera puedan disponer de buenas opciones de tiro y evitar posibles rachas que abran diferencias en el marcador. Tendrá que ser para los de Diego Epifanio un trabajo defensivo intenso, con mucha atención a las ayudas largas y hacerlo con continuidad en todo el partido.

Ayoze Alonso, cuatro triples sin fallo ante el Coruña, Joseph, que anotó 5 triples en ese mismo partido, son dos jugadores a vigilar al igual que el escolta estadounidense Spencer Reaves. Este jugador ha conseguido desde el inicio de liga anotar diez triples, pero nueve fueron conseguidos en los dos últimos partidos: ante el Valladolid anotó cinco triples de siete tiros y frente al Coruña cuatro canastas de tres de ocho lanzamientos.

La otra clave del encuentro, estará en el rebote ofensivo. Aún mejorando notablemente su acierto, el Tizona reforzó su amenaza en las capturas bajo el aro rival. En las cinco primeras jornadas se establecían en 6,8 rebotes y en las tres últimas se han disparado hasta las 9,3. El senegalés Moustapha Barro (2,08 metros de estatura) es su jugador más peligroso para generar segundas opciones y el Burgos confía en que Khadim Sow, que jugará su cuarto partido con el equipo castellano, pueda reforzar esta faceta.

La solidez que ha mostrado el Leche Río Breogán hasta el momento volverá a ponerse a prueba ante un rival enrachado.



Décima jornada. Duelo para dar un tirón en la tabla



El Breogán, si gana en Burgos, ampliará su ventaja con respecto a uno de sus más inmediatos seguidores ya que este domingo al mediodía se enfrentan en el Polideportivo de Pisuerga el Valladolid y el Coruña, segundo y tercer clasificado respectivamente.



El Ourense, por su parte, viaja para enfrentarse, este domingo a las 19.30 horas, al Destino Palencia. El objetivo del equipo dirigido por Gonzalo García es poner fin a su peligrosa racha de cuatro derrotas consecutivas.



Epifanio cree que su equipo tendrá que estar "muy serio" en defensa



El entrenador del Leche Río Breogán, Diego Epifanio, se enfrentará este domingo, por primera ve, al club al que estuvo ligado durante quince años. "Es la primera vez que voy a Burgos como rival, espero que las sensaciones no me jueguen una mala pasada. Allí tengo muy buenos amigos, tuve la suerte de trabajar con muy buena gente y me hará ilusión verlos pero cuando empiece el partido, solo tendré la idea de que gane el Breogán", dijo.

El técnico tiene claro que el rival de esta tarde no tendrá nada que ver con el que fue superado con claridad en la primera vuelta. "No tiene nada que ver la dinámica con la que vino a Lugo y la que tiene ahora. En los dos últimos partidos han ganado al segundo y al tercer clasificado y han metido una media de 87 puntos. En ataque están con mucha confianza, hay jugadores que han dado un paso adelante a nivel de responsabilidad y acierto", comentó. Esto exigirá, explica Epifanio, que su equipo tenga que estar "muy serios en defensa. No podemos permitir que entren en racha sabiendo que una de sus armas en estos momentos es la confianza que tienen en su tiro de tres puntos. Hay que estar atentos a su juego de ataque y a las ventajas que pueden generar para sus tiradores. También será clave el trabajo en el rebote, hay que estar muy bien atrás", indicó el técnico.