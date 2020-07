La proyección de Kacinas

Elconfirmó este miércoles la contratación del alero lituano, jugador de 26 años y 2,03 metros de estatura y que la pasada temporada militó en el Palencia Baloncesto, donde fue el jugador más utilizado por el técnico, Carles Marco.

Kacinas es, por tanto, la primera incorporación para el nuevo Breogán. El técnico celeste, Diego Epifanio, se mostraba ayer satisfecho por haber podido cerrar la contratación de este jugador. "Nos fijamos en él porque es un jugador con proyección, puede jugar de alero o de ala-pívot, y ayuda mucho en el rebote. En defensa es un jugador muy comprometido con el trabajo colectivo y aunque en ataque puede mejorar sus porcentajes, puede ofrecer muchas cosas al equipo", explicó.

El club ofrece la renovación a Arco, Ahonen, Powell y Soluade

En términos muy parecidos se expresó el director general del Breogán, Tito Díaz: "es un jugador muy completo, un alero alto que puede jugar de cuatro". "Si juega de tres tendremos en pista un equipo grande y cuando lo haga de ala-pívot, un equipo mucho más móvil. Fue el jugador que tuvo más minutos en pista con el Palencia, trabaja muy bien en defensa, es buen jugador de equipo y puede anotar, aunque en Palencia no tiró mucho. Pienso que hemos hecho un buen fichaje porque es un jugador importante en esta Liga, que además ya conoce", añadió el directivo.

RENOVACIONES. Al margen de esta contratación, los técnicos del club lucense reconocen que, de momento, se ha realizado oferta de renovación a cuatro jugadores de la pasada temporada: Salva Arco, Roope Ahonen, Marshawn Powell y Mo Soluade. Diego Epifanio dice de este respecto que "estamos a la espera de que nos contesten; lógicamente me gustaría que siguieran los cuatro y, es más, todavía hay jugadores de la última plantilla que aún no hemos descartado totalmente".

Tito Díaz, añadió que "Salva Arco fue el primero con el que hablamos y esperamos seguir contando con él. También hablamos con Ahonen y Powell. Con este último lo veo muy complicado por el tema económico. Su ficha es de un nivel superior al de esta Liga, el año pasado lo pudimos traer porque vino para cinco meses y después de ser cortado en Alemania. Lo cierto es que es la renovación que veo más lejana. Con respecto a Soluade, nos pidió unos días para ver si tenía alguna opción ACB, le dijimos que debía contestar antes del final de la próxima semana. En caso de que acepte no habrá ninguna cláusula de salida".

KEVIN LARSEN. También se llegó a comentar un cierto interés del Breogán por el pívot danés Kevin Larsen, que como Kacinas jugó en el Palencia la temporada pasada y en el Bilbao la anterior. El club lucense ya se había interesado por este jugador la pasada temporada. "Larsen demostró ser un jugador interesante para esta Liga. El año pasado la confección de la plantilla fue de una manera y este año será de otra, con menos jugadores que tendrán que coger más protagonismo", comentó Diego Epifanio.

Tito Díaz es pesimista con respecto a las posibilidades de que Larsen pueda jugar en Lugo. "Es cierto que preguntamos por él, pero nos dijo su agente que el jugador no se planteaba jugar este año en la LEB porque ya lleva en ella dos años y quiere jugar en una primera Liga", dijo.

A los técnicos del Breogán les gustaría tener cerrada cuanto antes las contrataciones del pívot y del ala-pívot. "En ello estamos trabajando pero quizás sea muy pronto para llegar a jugadores que nos interesan, bien porque algunos piensan que pueden tener alguna oportunidad en mejores Ligas o porque piden unas cifras muy alejadas de la realidad económica actual. Con el tiempo es posible que vayan adecuando sus pretensiones porque no queda otra", explicó Tito Díaz que además añadió que "queremos un escolta anotador y un alero cuyas características se complementen con las de Kacinas. Pronto decidiremos también la pareja de bases, al margen de lo que conteste Soluade hay otras opciones interesantes y no paramos de mirar jugadores", y entre ellos no se puede descartar a Christian Díaz ni al lucense Erik Quintela.

Kacinas y el Palencia:7 puntos y 6,1 rebotes por partido

En el conjunto castellano, Kacinas jugó una media de 25,3 minutos para anotar 8,7 puntos —con un porcentaje del 70% en tiros de dos puntos (56 de 80) y del 35,9 % en tiros de tres (23 de 64)— y capturar 6,1 rechaces por partido. Solo Kevin Larsen sumó más rebotes en el Palencia que el nuevo jugador breoganista.



CONTRA EL BREOGÁN. En los dos choques que jugaron Breogán y Palencia el curso pasado, Kacinas aportó 13 puntos y 9 rebotes en el triunfo de su exequipo en la primera vuelta (90-76); y 10 puntos y 5 rebotes en el Pazo en duelo que finalizó con triunfo del Breogán (75-74).