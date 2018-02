6-2. El Prone necesita un milagro

Cada vez le queda menos vida al Prone Lugo en la Segunda División. El conjunto que entrena Manuel Vázquez volvió a perder este sábado y además vio cómo sus rivales directos en la lucha por la permanencia sumaron y las distancias son muy grandes. El conjunto lucense espera ahora un partido que se jugará el próximo domingo desde las 12.30 horas en el Municipal y que le enfrenta al Noia. Todo lo que no sea ganar sería condenarse a un descenso que solo sería cuestión de fechas. Los lucenses no tuvieron una jornada nada afortunada ante el Betis. El Prone Lugo no estuvo nada acertado y las consecuencias son que fatales porque el descenso está muy cerca y no parece que haya ni tiempo ni fuerzas para la reacción.

El Real Betis no tuvo más que aprovechar los errores de su rival para poner el marcador muy de cara ya en la primera parte. En la segunda, con los lucenses obligados a arriesgar más de la cuenta, los sevillanos contemporizaron mucho más y sin hacer nada especial volvieron a marcar otros tres goles para firmar la goleada final.

La Ficha:

Real Betis: Raúl Jiménez, Jorge Bellvert, Raúl, Eric pérez y Rubén Cornejo. También: negro, Raúl Gómez, Miguel, Chano, Ivi, Bermusell.

Prone Lugo: sergio Vela, Castilla, Javito, porto y Javaloy. también: Crivi, Óscar Iglesias, pablo Villar, Luis Longo

Goles: 1-0, m.7: porto, en propia meta. 2-0, m.13: Chano. 3-0, m.19: Raúl Gómez. 4-0 , m.26: negro. 4-1, m.32: porto. 5-1, m.34: Miguel. 5-2, m.39: Javaloy. 6-2, 39: Rubén Cornejo.

Árbitros: Carrión Álvarez y Romero Candela. Mostraron tarjeta amarilla a los jugadores Miguel, Cornejo, Ivi, Bermusell; Javaloy, Crivi y Javito.