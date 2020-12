Jugar en inferioridad ha perdido su condición de inusual para el Lugo esta temporada. Hasta en seis ocasiones el conjunto rojiblanco ha visto cómo sus futbolistas tomaban el camino de los vestuarios antes de tiempo por haber visto una tarjeta roja. Nunca en las diez campañas en la categoría de plata había tenido semejante número en los diecisiete primeros partidos. Esta cifra supera incluso al número total en la misma campaña en seis cursos futbolísticos.

El Lugo es el tercer equipo en la categoría de plata en número de futbolistas expulsados. Solo el Girona, con ocho, y el Alcorcón, con siete, superan a los lucenses en número de inferioridades.

Esta cifra de rojas a estas alturas de la temporada es el peor dato de toda la trayectoria del club rojiblanco en Segunda División, incluida la temporada 1992-1993. Solo en la campaña 2014-2015 se puede acercar al dato actual, ya que en aquel curso fueron cuatro los expulsados en las 17 primeras jornadas de la Liga. En el resto de temporadas nunca se pasó de dos rojas en este tiempo de competición.

Las seis tarjetas rojas de este curso superan el número total de otras seis campañas. Los futbolistas dirigidos por Juanfran primero —solo Pita fue expulsado con el valenciano en el banquillo— y Nafti ahora sufrieron más expulsiones que en cada una de las temporadas 1992-1993 (tres rojas en 38 jornadas), 2012-2013 (cinco en 42 partidos), 2013-2014 (tres en 42 encuentros), 2016-2017 (tres en 42 duelos), 2017-2018 (cinco en 42 jornadas) y 2018-2019 (cinco en 42 encuentros).

Solo en las campañas 2014-2015, con siete rojas en el total del año; 2015-2016, con ocho expulsiones; y la temporada pasada, con ocho en los 42 partidos, superan en este apartado de sanciones a las actuales 17 jornadas del club lucense.

El dato de las rojas en el Lugo contrasta con el de faltas cometidas, en el que, hasta este domingo, el conjunto del Ángel Carro estaba entre los clubes que menos infracciones cometían de toda la categoría.

Eduard Campabadal: "Lo que tiene este equipo es que compite muy bien"

El carrilero diestro del Lugo Eduard Campabadal afirmó que el conjunto rojiblanco "compite muy bien" en la Liga y que se "adaptan" a las "circunstancias" de los partidos. "Lo que tiene este equipo es que compite muy bien, aunque a veces juegue mejor y a veces peor. Eso te lleva a no perder partidos. Nos adaptamos, con once y con diez, a las circunstancias", valoró el catalán.



La expulsión de Carrillo se une a la lista de tarjetas rojas vistas por el Lugo. "Llevamos toda la temporada con esta dinámica. A veces lo son y a veces no. No sabes qué hacer. Lo que vale es que nos sobreponemos a ello", aseveró.



La Ponferradina, en el Ángel Carro, será el próximo rival este viernes a las 19.00 horas. "Ellos llevan varios años jugando bien. Llegan por bandas y tienen buenos delanteros, pero en casa somos fuertes y queremos los tres puntos", declaró.



La vuelta a Anduva resultó "especial" para Hugo Rama, que ascendió con el Mirandés a Segunda División hace un par de campañas. El mediapunta fue uno de los jugadores más destacados del equipo rojiblanco en tierras burgalesas. "Acabamos el partido con un jugador menos otra vez, pero sufriendo se consiguen las cosas. Es un punto muy importante y sufrido en un campo complicado", afirmó Rama, que calificó el empate como "merecido".