Decidir quién será el sustituto de Paco Olmos es ahora una prioridad en el CB Breogán, pero eso no se debe confundir como urgencia. En realidad no hay agobio por incorporar un nuevo técnico, aunque desde el club se trabaja para encontrar el sustituto idóneo de Olmos y, desde luego, si se dieran las circunstancias, no habría ninguna necesidad de esperar.

Pero el mercado no es muy amplio en estos momentos, como señaló este lunes Tito Díaz, y además el propio director general del Breogán expresó su confianza en que el actual cuerpo técnico lleve con éxito la transición hasta la llegada del nuevo entrenador. Por otra parte, se da la circunstancia de que la semana del 16 al 23 de este mes, el Río Breogán disputará los tres encuentros que restan de la primera vuelta. Es decir, no habrá prácticamente tiempo para entrenar y, además, no hay que olvidarlo, son partidos que fueron aplazados en su día. Por lo tanto, ya cuentan con un trabajo de preparación.

Tito Díaz explicó este lunes que lo que se busca "más que a un entrenador definido es que esto siga como está. Que la idea de juego continúe, que la unión de la plantilla siga como hasta ahora, que los roles sigan como están. En definitiva, buscamos continuidad porque nuestro proyecto está funcionando bien". Además, insistió en que "buscaremos lo mejor para el equipo". "Los técnicos que tenemos van a llevar la transición y no tenemos dudas de que lo harán de la mejor manera. Todo lo bueno que se ha hecho, no es obra de uno solo, se ha hecho entre todos porque hay un equipo técnico que prepara los partidos y hace gran parte del trabajo", finalizó.