El joven piloto lucense Jorge Prado (KTM) logró este domingo ganar por primera vez una manga en el Mundial de la categoría reina de motocross (MXGP), aunque la sexta plaza en la segunda carrera le impidió llevarse el GP de Emilia Romaña, disputado en el circuito de Faenza, en el que se impuso el italiano Antonio Cairoli (KTM).

Tras ganar el pasado miércoles en el mismo trazado del GP Ciudad de Faenza, Prado dio una nueva lección de competitividad en la prueba inicial, en la que supo resistir el acoso del suizo Jeremy Seewer (Yamaha) para ganar una manga en la élite, y en la segunda, aunque volvió a partir primero, no pudo mantener el ritmo y concluyó sexto.

De esta forma, acabó el Gran Premio en la tercera plaza del podio, todo un logro para el lucense, bicampeón universal de MX2, que con 19 años está brillando la temporada de su debut entre los grandes del motocross mundial.

Muy contento con el podio y con mi primera victoria de manga en MXGP. Lo he dado todo después de estar enfermo el sábado🥉🍾

Happy with a new podium in #Faenza and with the victory in moto1 after a tough day due to stomach disease 🩺 pic.twitter.com/xPThtVFoUr