El Río Breogán inicia esta noche en Murcia (Palacio de los Deportes de Murcia a las 21.30 horas) su vigésimo sexta temporada en la máxima categoría del baloncesto español y la vigésima desde que la organiza la ACB. Será la segunda campaña consecutiva del equipo lucense después del último ascenso y tras protagonizar una espectacular temporada que convirtió al equipo lucense en uno de los grandes animadores de la competición.

Pero la situación ha variado en el equipo breoganista. Mucho. El gran rendimiento de casi todos los jugadores hizo imposible la continuidad de la mayor parte de ellos. De hecho, solo tres, Sergi y Erik Quintela y Marko Lukovic, siguen a las órdenes de Veljko Mrsic. La primera situación que a buen seguro pretenden evitar los técnicos breoganistas es cualquier comparación con la temporada pasada. El Breogán, como es habitual con un presupuesto de los más bajos de la competición, tiene un único objetivo, la consecución de la permanencia.

Con diez jugadores nuevos será necesario un tiempo de adaptación mayor al que se dispuso en una pretemporada de mucho entrenamiento pero de pocos partidos, sobre todo si se atiende a enfrentamientos a rivales con cierta exigencia en cuyo caso todo se reduce a los partidos disputados frente al Obradoiro y al FMP Meridian. En esto tampoco ayuda la presencia del base Justus Hollatz en el Eurobásket. El alemán, un jugador clave para el equipo lucense, puede debutar este jueves sin llegar a una semana de preparación con su nuevo equipo.

Pero el inicio de la Liga Endesa no atiende a plazos. Dos partidos en cuatro días le espera a los breoganistas porque después del enfrentamiento de este jueves, el domingo recibirán en el Pazo al Fuenlabrada. Y sí, aunque será la segunda jornada de competición, ya se puede hablar de rivales directos. Y el madrileño lo es.

El Breogán buscará en la intensidad y actividad defensiva, en la rapidez en las transiciones y en la amenaza desde el triple sus principales virtudes. En pretemporada, lo poco que se ha podido ver es que efectivamente el equipo mantuvo casi siempre, salvo los últimos minutos en Belgrado, un alto nivel de intensidad y mucha verticalidad buscando el aro rival. Eso sí, será necesario mejorar el porcentaje de acierto en los tiros de tres —aunque es normal que en pretemporada los jugadores no se muestren muy finos— y, sobre todo, porque es por donde pueden aparecer más dudas con respecto a las posibilidades del equipo, una mayor consistencia en el juego interior y en el rebote. Dos aspectos fundamentales, tanto para poder jugar con la velocidad que pretenden como para limitar las segundas opciones del rival.

UN DESCARTE EN EL RÍO BREOGÁN

El Breogán dispone de trece fichas, por lo que Mrsic tendrá que dejar a un jugador fuera de la convocatoria de este jueves. Desde el club no se ha adelantado nada, pero salvo alguna circunstancia inesperada, como alguna dolencia, todo indica que entre Johathan Kasibabu, Víctor Arteaga y Luka Brajkovic estará el jugador descartado.

De cualquier manera, el reto de este jueves para el Río Breogán es de envergadura. El Ucam Murcia ha dejado de ser, o al menos así lo indica el presupuesto que maneja esta temporada como las incorporaciones realizadas, un equipo con aspiraciones de salvar la temporada sin sobresaltos a un candidato claro a repetir, como en la pasada temporada, la clasificación para la Copa y alcanzar los play off por el título. Además, su participación en la BCL también pretende llevarla lo más lejos posible.

El equipo de Sito Alonso mantiene cinco jugadores de la pasada temporada: el base Tomás Bellas, los escoltas Jordan Davis y Thad McFadden, al alero Sadiel Rojas — este jueves no podrá jugar al estar sancionado por una acción violenta en la pasada temporada contra A.J. Slaughter, del Gran Canaria— y el ala-pívot Nemanja Radovic.

A la hora de completar la plantilla, todos son jugadores contrastados. Una de las contrataciones que más llamó la atención fue la del alero estadounidense James Anderson, campeón de la Euroliga en las dos últimas temporadas como jugador del Anadolu Efes turco. En la posición de base se hicieron con los servició de Travis Trice, jugador por el que se interesó el Breogán nada más finalizar la Liga pero al que no pudo acceder por sus pretensiones económicas, una pieza fundamental en la pasada temporada en el Slask Wroclaw para proclamarse campeón de la Liga polaca.

David Jelinek llegó del Andorra y en el juego interior el cambio fue casi radical. Ryan Luther completa la posición de ala-pívot con Radovic. En la posición de pívot sufrieron el revés de la baja de Augusto Lima, que decidió aceptar la oferta del Unicaja, pero respondieron con rapidez y con euros.

Primero se hicieron con los servicios de un secundario como Jordan Sakho y después incorporaron a los dos cinco del Gran Canaria de la pasada temporada, Artem Pustovyi (2,19 metros de estatura) y Ilmane Diop (2,10).

Sin duda, el enfrentamiento ante el Murcia será un test de máxima exigencia para un Breogán, al menos a priori, inferior en casi todos los aspectos y especialmente exigente será el trabajo dentro de las zonas ante la gran presencia física que presentarán los locales.

El Ucam Murcia ha disputado cinco choques durante la pretemporada. Perdió ante el Betis (79-100) y el alemán Oldemburg (65-83) y venció a Gran Canaria (86-69), Baskonia (88-69) y Real Madrid (104-91) en lo que fue su último partido de preparación.

El conjunto murciano quiere empezar la temporada mostrando sus credenciales para ser incluido en la zona noble de la competición. El esfuerzo económico ha sido importante y ahora todos, directivos y afición, esperan una lógica respuesta en el terreno económico. La exigencia para Sito Alonso y sus jugadores será importante durante todo el año.

SERGI QUINTELA, CAPITÁN DEL RÍO BREOGÁN

El capitán del Río Breogán, Sergi Quintela, no descarta las posibilidades de que su equipo pueda empezar la temporada con una inesperada victoria: "Nosotros, minimizando sus fortalezas, podemos competir", aunque añade que los murcianos "por lo que he podido leer tiene una de las mejores plantillas de su historia, y además que está haciendo un buen baloncesto".

El escolta lucense considera que lo que el Río Breogán consiguió la temporada pasada, clasificándose para la Copa del Rey, "fue algo histórico" pero ahora, con la nueva temporada, lo que necesitan es centrarse "en el partido a partido ".

Sin entrar en profundizar en comparaciones, Quintela entiende que el actual Breogán "tiene menos puntos" que el de la pasada campaña, algo que entiende como lógico entre otras cosas porque ya no dispone del MVP y máxima anotador de la pasada edición de la Liga Endesa, Dzanan Musa. En cambio entiende que la actual plantilla pone en la cancha "un mayor sacrificio" defensivo y añade que "no tenemos tantos puntos como el año pasado". "Pero tenemos una capacidad defensiva, un sacrificio atrás, que no teníamos", explica el menor de los hermanos Quintela.

Si todo transcurre con normalidad, este jueves se producirá el debut con la camiseta del Río Breogán del base Justus Hollatz, un jugador del que Sergi Quintela considera "un jugador increíble". "Está ya a un gran ritmo y nos va a ayudar en una temporada que afrontamos con muchas ganas y mucha ilusión", finaliza.



Novedades | Cambios para dinamizar el juego

A nivel arbitral, como ya se ha podido ver en los partidos de la Supercopa, se han introducido algunas variaciones encaminadas a dinamizar el juego. Las más relevantes se explican en las siguientes líneas.

Saque rápido

Durante los primeros 38 minutos del partido no será necesario que los árbitros toquen el balón antes de un saque de banda o de fondo en el campo propio del equipo atacante. Los jugadores podrán ponerlo en juego inmediatamente, sin interrupciones y facilitando que el balón se ponga en juego con máxima rapidez. Hay que aclarar que el saque rápido solo se puede realizar tras aquellas acciones que no requieran señalización a la mesa de anotadores. Dicho de otra forma, solo se puede utilizar cuando sea el resultado de una violación (no de una falta personal, por ejemplo). El jugador que cometa la violación deberá soltar el balón inmediatamente en el lugar donde se haya cometido. De no ser así recibirá una advertencia. De repetirlo, cualquier jugador del equipo será sancionado con técnica. Solo el equipo que tiene derecho a saque tendrá la posibilidad de pedir tiempo muerto o realizar una sustitución.

Instant replay

Se limitan, hasta los dos últimos minutos del choque, los casos en los que los colegiados pueden acudir a revisar una jugada. A cambio los entrenadores dispondrán de dos opciones para pedir la revisión de jugada. Si aciertan, mantienen esas dos posibilidades. En los dos últimos minutos los entrenadores solo podrán pedir revisión en una ocasión.