O vindeiro domingo día 14 de novembro preto dun centenar de deportistas participarán nunha nova edición da XXX Duatlón Cidade de Lugo que se recupera despois do parón da pandemia.

A competición dará comezo ás 10.30 da mañá para os homes e dez minutos despois para as mulleres na Área Recreativa Os Robles. Nela haberá representación provincial da man do club Cidade de Lugo Fluvial, que acaba de gañar a Liga Nacional de Clubs de Triatlón. Os duatletas terá que competir sobre distancia sprint cinco quilómetros a pé e 20 en bicicleta que rematarán de novo no punto de saida, os Robles.

Dende a Concellería de Deportes e Xuventude amosanse satisfeitos coa volta da competición, e o seu edil Mauricio Repetto destacou que é unha proba "completamente consolida e capaz de atraer aos mellores duatletas".

Do mesmo xeito, o concelleiro quixo facer fincapé na importancia de comezar a recuperar a normalidade nas competicións deportivas "que atraen visitantes á cidade, o que permite axudar a recuperación económica".

O campeonato segue tódalas medidas de prevención establecidas polo Protocolo Fisiocovid- DXT para evitar a propagación do covid- 19.