El Leche Río Breogán, un presupuesto por cubrir

El presupuesto del Leche Río Breogán estará por encima del millón de euros. El director general del club lucense, Tito Díaz, no quiso referirse a cantidades concretas, entre otras cosas porque aún está pendiente la junta de accionistas que se tuvo que suspender el pasado mes de diciembre a causa de la pandemia. A finales de la próxima semana, el consejo de administración marcará la nueva fecha para la reunión de accionistas.

Con 1.100.000 euros de presupuesto total del club, la disminución del presupuesto con respecto a la pasada temporada sería de casi 300.000 euros. "Ya explicamos que pusimos en marcha un plan de viabilidad a cuatro años en el que la entidad quedará a cero. El presupuesto es inferior efectivamente al del año pasado pero esto no nos ha impedido confeccionar una plantilla absolutamente competitiva", dijo Tito Díaz.

El dirigente breoganista añadió que el presupuesto de la entidad lucense "tiene tres pilares fundamentales. El de los patrocinadores privados grandes y menos grandes y que aún en este año tan difícil hemos logrado incrementar, después está el pilar que implica la ayuda de las instituciones de la que cada vez dependemos menos y esto es importante para nuestro futuro. Tengo que decir que en una situación tan complicada como la actual han respondido. El tercer pilar son los abonados y las taquillas. Nadie esperaba que en el mes de febrero estuviéramos aún cerrados y, por lo tanto, los ingresos por este concepto están por debajo de lo presupuestado".

En el presupuesto aprobado en la temporada pasada la partida correspondiente a abonados, el Breogán tuvo casi 4.000, ascendió a 268.000 euros. En la presente temporada 2.200 aficionados hicieron la reserva de asientos, es decir pagaron 30 euros, pero menos de 200 sacaron el abono completo. "El año pasado lo recaudado por abonados representó prácticamente el 25% del presupuesto, pero con esto no podemos contar esta temporada" comentó Díaz quien añadió que por este motivo "aún tenemos pendiente de cubrir entre un 15% y un 20% del presupuesto para esta campaña. Estamos en febrero y aún podríamos recuperar algo si se permite la asistencia a los partidos. Para equilibrar esto vamos a depender mucho de las taquillas".

El plan de viabilidad a cuatro años del Breogán implica, dice Tito Díaz, que "en cada año una parte del presupuesto, en torno al diez por ciento, va destinado a eliminar el déficit. Todo el mundo en el club cobra al día y no debemos nada a nadie al margen de la financiación de la deuda".

Deportivamente, el director general asegura que el balance hasta ahora es muy positivo y destaca que "son un grupo cohesionado y equilibrado, saben jugar juntos y esto no es fácil de conseguir". Con respecto a la situación física de Ahonen dijo que se trata «de una tema mental. Los médicos dicen que está perfecto. Está en un proceso lógico en el que tiene que perder el miedo porque no tiene ningún dolor. Tiene que dar ese paso y ser mentalmente fuerte", comentó.

El director general del Breogán Tito Díaz, con respecto a la opción de potenciar la actual plantilla, señaló que no veía "la necesidad de fichar" ya que "cuando hicimos el plan de viabilidad lo completamos con un plan deportivo. Conseguimos una buena partida del presupuesto para la plantilla y confeccionamos un equipo muy competitivo, son diez jugadores importantes que serían titulares en cualquier otro equipo de LEB y dos jóvenes como Álex Rivas y Mateo Díaz. Además, tenemos una plantilla polivalente con jugadores que pueden hacer dos posiciones e incluso alguno tres".



Díaz asegura que en el club "estamos encantados con la plantilla, con su actitud y esfuerzo y por lo tanto entendemos que no hay que hacer nada". De todas formas, el dirigente breoganista desveló que la intención es "incorporar a un quinto pívot, un jugador joven que ayude sobre todo en los entrenamientos. Que venga a hacer el trabajo que hacia Marinovic, es decir que acepte su rol de venir a entrenar y jugar algún minuto si es necesario. No descartamos la posibilidad de una cesión". El plazo para realizar incorporaciones en la LEB Oro finaliza el próximo día 26 de febrero a las 14.00 horas.