El presidente del Lugo analizará el descenso y futuro del club la próxima semana

El presidente del Lugo, Tino Saqués, analizará el descenso del equipo gallego, el 'decano' de LaLiga SmartBank, la próxima semana. El CD Lugo, el equipo que más temporadas consecutivas llevaba en Segunda División, descendió matemáticamente a Primera Federación a mediados de abril y su dirigente comparecerá ante los medios de comunicación casi un mes después.

El club anunció este miércoles la intervención del dirigente el 11 de mayo al mediodía en la sala de prensa del Ángel Carro. Saqués, además de presidente, es el accionista mayoritario de la entidad rojiblanca.

El pasado 2 de febrero, horas después de que la Federación de Peñas del Lugo le pidiera vender su paquete accionarial, el dueño del equipo de LaLiga SmartBank indicó que esa es su intención a medio plazo, "en cuanto" surgiera "la opción adecuada". "Tengo fuerzas para acabar la temporada, dejar al club en el fútbol profesional y después no sé lo que el futuro nos deparará. Entiendo que no es el momento para salir del club, porque el equipo no puede quedar sin gobierno. No debería abandonar el barco hoy. Tengo que seguir como el que más y demostrar que estoy convencido de que lo vamos a sacar", dijo entonces.

El Lugo no ha ganado ni un solo partido en 2023 y el pasado fin de semana enlazó su decimoséptimo partido sin imponerse, la peor serie de su historia en la categoría de plata. "Cuando uno trabaja y lucha por hacer cosas y no se le valora, se siente frustrado. Parece como que lo que estás haciendo no sirve. En cuanto surja la opción y sea la adecuada, sea un inversor de garantías y con un proyecto interesante para el Lugo y la ciudad, llegaremos a un acuerdo y yo daré un paso a un lado salvo que el que venga entienda que igual es necesario que quede un tiempo de consejero o en otra figura", declaró en aquella comparecencia.

Una vez consumado el descenso, el presidente analizará la temporada y el futuro del club en otro encuentro con los medios de comunicación.