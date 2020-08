Tino Saqués abrió la caja de los truenos al hablar de manera muy clara de la actuación de la Liga en el tema del Deportivo y el Fuenlabrada, y de las consecuencias que surgieron a raíz de la suspensión de ese encuentro.

El presidente del Lugo alabó y defendió la labor de Javier Tebas y calificó de "osadas y surrealistas" las peticiones de dimisión ejercidas por varios clubes. Tino Saqués declaró que "el Fuenlabrada no incumplió en ningún momento el protocolo de la Liga", apuntó que este caso "no puede oscurecer la gran labor realizada por Javier Tebas" y aseguró que en caso de no haberse reanudado la competición, "la Liga perdería en torno a 600 millones de euros que supondrían la bancarrota de muchos clubes, entre ellos el Lugo, que dejaría de ingresar dos millones de euros, casi el 23 por ciento del presupuesto".

Además, el presidente del Lugo lanzó varios dardos al Deportivo acerca de su gestión de la situación y calificó la petición de la Liga de 24 equipos como "inviable". "No comparto cuando alguien quiere hacer la guerra por su cuenta estando dentro de un colectivo ordenado. Si hubiese legitimación no tengáis dudas de que lo apoyaríamos todos los clubes. La liga de 24 es inviable porque no hay legitimación ninguna al respecto. Ahora mismo igual casi valdría de 23. Ya se consiguió algo, así que valdría de 23", comentó en tono irónico.

Esta defensa de la dirección de Javier Tebas al frente de la Liga y las claras referencias al Deportivo no tardaron en obtener respuesta del máximo mandatario coruñes. El presidente del conjunto herculino, Fernando Vidal, arremetió contra Tino Saqués, al que acusó de "poco solidario con los clubes gallegos" y le envió un contundente mensaje de cara al futuro. "El Deportivo siempre apeló a un sentimiento solidario con el resto de clubes, pero hay clubes que no están en la misma sintonía. Allá cada uno con su conciencia. Este es un camino muy largo. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos", incidió un Fernando Vidal que también se acordó de Javier Tebas, al que acusó de haber tomado "decisiones despóticas".

El TAD desestima el recurso por alineación indebida del Extremadura

El Tribunal Administrativo del Deporte desestimó el recurso del Deportivo por la alineación indebida del Extremadura que denunció en la antepenúltima jornada de LaLiga y el club gallego anunció que acudirá a la justicia ordinaria.



El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, confirmó el fallo del TAD en una rueda de prensa en la que presentó a Juan Carlos Valerón como entrenador del filial y a Fran González como responsable de la cantera.



Vidal explicó que la opinión de los abogados es que "la argumentación" del TAD "es bastante pobre" y por eso «el siguiente paso es ir a la justicia ordinaria".



Además sigue a la espera de que el instructor de la RFEF indique sus conclusiones a Competición sobre el partido aplazado.