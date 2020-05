Los árbitros lucenses amplían sus conocimientos técnicos durante el confinamiento

Igual de importantes pero sin estar en un primer plano en el que deberían estar durante el parón futbolístico por la pandemia del Covid-19. Los árbitros son tan fundamentales para el fútbol como los jugadores y técnicos. Sin los colegiados no habría partidos, ni dentro de la estructura profesional ni en la amateur. Los trencillas también sufren sin dedicar parte de su tiempo a una actividad que los apasiona y que forma parte de su vida: el arbitraje.

"Estamos nunha situación similar á dun xogador. Non estamos nun equipo, pero somos parte indispensable do xogo", afirma el lucense José Luis Corral García, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de Galicia.

"Los árbitros están deseando salir y arbitrar", afirma, por su parte el delegado del Comité en A Mariña, José Aparicio Carrasco.

El parón mantuvo a los trencillas lucenses lejos del césped en la provincia por el parón -que parece que será definitivo hasta la próxima temporada- futbolístico por la crisis sanitaria del coronavirus. A pesar de ello, los colegiados se mantuvieron en un buen tono físico y técnico. "O aspecto técnico foi o que menos cambios sufriu, porque a formación se estaba a dar de xeito telemático e tamén presencial. A única diferenza é que non se puido faer deste último xeito, co que o sustituimos por vídeoconferencias e a nivel virtual", revela Corral García.

"Estamos en contacto habitualmente con ellos. Aquí en A Mariña hacemos clases on line para seguir con la formación de los árbitros. Lo que tienen que asumir es que si no arbitran no cobran, porque no son una profesión convencional", declara Carrasco.

Los trencillas mantienen un diálogo fluido con la Federación para que se establezca un protocolo sanitario para una eventual vuelta

"O físico foi o aspecto que mais se modificou. Houbo árbitros que seguiron a súa preparación desde a súa casa cos recursos que eles tiñan. Tivemos a sorte de ter preparadores físicos en cada delegación e en cada provincia e fixeron un traballo moi bo cos recursos que tiñan os árbitros. Prepararon exercicios e clases a través da rede para que mantiveran a súa forma. Agora, con estas fases que abriron agora xa se pode saír a correr e comezaron a ter contacto cos adestramentos externos", añadió Corral, quien insistió en que: "o aspecto psicolóxico é un dos mais importantes e tamén tratamos de solventalo. Parar a competición de repente, cando non pensabas que ía a parar tamén afectou e bastante. Tamén tratamos de axudar a través de videoconferencias".

En caso de que el fútbol no profesional vuelva en forma de play off de ascenso, los árbitros lucenses estarían preparados para ello, siempre y cuando se cumplieran las medidas sanitarias imprescindibles.

"Tenemos que ser fieles a lo que digan las autoridades sanitarias. En el fútbol profesional, con las televisiones y patrocinadores, puede ser asumible, pero en el fútbol modesto puede ser complicado llevar a cabo el protocolo que se lleve a cabo. Es una situación atípica que nos cogió a todos de sorpresa", opina Carrasco.

"Se a competición segue, que parece que así será, polo menos en canto aos play offs, irán árbitros a dirixir partidos. Nesa situación nos dixeron que proporán un protocolo de seguridade sanitaria. Estamos pendientes do que nos dí a Federación. Se reclamou á Federación que teñamos un protocolo e que os árbitros teñan unha seguridade para facer o seu traballo e seguro que será así", afirmó Corral García.

"A mutualidade da Federación indicou que fará test para que os poucos colexiados que teñan que pitar o fagan con seguridade. As medidas de seguridade que terán os xogadores tamén as teremos nós seguro", declaró.

Temor a un parón en la captación de nuevos árbitros

El frenazo a las competiciones no genera preocupación solo por cuándo y en qué condiciones se reanudará el fútbol provincial, sino si afectará a la captación de nuevos colegiados en Lugo. Sin fútbol sobre el verde puede ser difícil que el interés por hacerse árbitro crezca en la provincia.

"Que poida haber un pequeno baixón na captación de novos árbitros é unha das preocupacións que temos a nivel de Galicia e nas súas delegacións. Con todo este problema a captación non é a mesma, desde logo, aínda que se está levando algún curso, como o da Mariña por vía telemática", indica el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de Galicia, José Luis Corral García.

"Os árbitros que acaban de comezar a pitar nas competicións, se non arbitran, poden perder esa forza coa que comezaron. Ao mellor con árbitros que se iniciaron fai pouco sí que sufrimos algunha baixa, aínda que agardemos que isto non suceda. Para iso estamos tratando de mantelos activos con diversas tarefas, con cousas para que, aínda que falte o campo para poder arbitrar, teñan a esperanza de que voltará cedo", destaca Corral.

Un aspecto que puede pesar en el arbitraje será también una posible vuelta con partidos a puerta cerrada. "Ao árbitro non lle afectaría moito que se teña que xogar a porta pechada. Pero penso que polo ben do fútbol ogallá que isto non aconteza. Eu, cando arbitraba, sempre prefería ter campos con presión e público, porque te permitía activarte mais e meterte no partido. Sen público polo menos non habería eses insultos e meterse co árbitro, pero polo ben do fútbol esperemos que non suceda porque sería ben raro que un partido se xogue sen público", considera José Luis Corral.

Sin descensos de colegiados

En caso de que el fútbol no retorne en Galicia, los colegiados no perderán la categoría a la que están asignados. "Nós, o que barallamos é que non haxa descensos nos árbitros", asegura Corral.

Sí habría ascensos

El propio Corral García cree que sí "haberá ascensos", algo que corrobora José Aparicio Carrasco. "Podría haber algún ascenso, eso es lo que se plantea", indica el delegado de A Mariña.