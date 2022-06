La Sarriana tiene ante sí un caramelo que podría endulzar un poco el sabor agrio que dejó el desenlace de la fase de ascenso en los hombres de Edu Rodríguez. Los sarrianos, que se quedaron a un paso de subir a Tercera División, disputarán este domingo en Chantada (campo de O Sangoñedo, 18.00 horas) la final entre los terceros del grupo norte y sur de la Autonómica Preferente.

El vencedor del duelo será el representante gallego en la ronda previa de la Copa del Rey, donde se medirá, ya la próxima temporada, con un equipo de otra región de la misma categoría. El premio al que se imponga en esa eliminatoria es muy jugoso, ya que será recibir en su propio estadio ante un equipo de Primera División.

Aunque el técnico sarriano reconoce que lograr la clasificación no borrará la desilusión de no haber conseguido el ascenso, avanza que van a salir a por todas el domingo. "Nuestro objetivo principal era ascender, pero ahora tenemos que centrarnos en esta final y tratar de hacer un buen partido porque el premio final es muy bonito", sentencia Edu Rodríguez.

El preparador considera que su equipo ya está mejor a nivel anímico. "Quedarnos sin ascenso fue un palo duro, pero creo que la buena imagen que dimos el domingo en la victoria ante el Paiosaco nos refuerza, así que vamos a tratar de preparar de la mejor posible este partido, aunque contaremos con pocos efectivos por lesiones y sanciones", señala.

Edu Rodríguez avisa de la calidad de un Barbadás que luchó por el ascenso con el Unión Deportiva Ourense y el Gran Peña Celta C. "Estos dos equipos eran los grandes favoritos, pero el Barbadás estuvo muy cerca de conseguirlo. Es un buen equipo, muy compacto a nivel defensivo, muy bien organizado y que llega muy bien a los minutos finales", avisa.

El técnico espera que la afición de Sarria se anime y aproveche la cercanía de Chantada para acudir en masa al encuentro. "Es un desplazamiento corto para los nuestros y a ellos tampoco les queda lejos, así que esperamos vivir un ambiente muy bonito el domingo en O Sangoñedo", concluye.