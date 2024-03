Ali Pérez Trebolle: "Prefiro un día malo de pesca que dez bos de traballo, é a miña paixón"

Dende cando forma parte da directiva da federación galega?

Levo de delegado en Lugo dende principios do ano pasado, coincidido co segundo mandato de Manuel Mouzo como presidente da Federación Galega de Pesca e Casting. Foi el quen me propuxo formar parte e animeime para tratar de axudar no que se poida e para que as cousas podan saír da mellor maneira posible.

Cales son os seus cometidos?

Entre toda a directiva facemos o calendario das competicións. Coñecidos xa os escenarios, no meu caso os de Lugo, uns días antes teño que ir 'tramear' ao río; ou sexa, marcar os tramos nos que van participar os deportistas.

Nas poucas novidades da campaña que arranca mañá está a ampliación dos tipos de cebos nos tramos de pesca sen morte, pero polo resto non hai moito cambio.

Si, é unha norma moi continuista. En Lugo hai tres anos que se introduciron moitos quilómetros para a pesca sen morte, pero xa contabamos que non se ampliaran, pero mellor que siga así e que non vaiamos a peor, aínda que a min, a nivel persoal, gustaríame contar con máis tramos para a pesca sen morte.

Como se afeccionou vostede á pesca?

Empecei con tres anos porque meu pai é pescador e el o era polo meu avó. Penso que tira moito que para que che guste o viviras e a min dende moi pequeno sempre me chamou e lle puxen moito interese. Teño unha afección que é a miña paixón e é o que máis me gusta facer na vida e desfruto de cada día. Prefiro un día malo de pesca que dez bos de traballo.

Seguro que de neno era dos poucos do cole afeccionados.

De feito, estrañábanse de que pasara os domingos pescando (ri). De cativo, tamén xogaba ao fútbol e ao tenis, pero cando con once anos vin que me sacaba tempo para pescar, deixeino.

E como recorda o día que pescou a súa primeira troita?

Foi con cinco anos no río Anllo, en Abadín. Lancei eu só debaixo dunha ponte, co meu pai ao lado e cando picou non o cría e fíxome namorarme totalmente da pesca. Xa non é só o tema de ir e coller as máximas capturas, senón que ir a pescar despois de estar toda a semana traballando permite unha desconexión total e eu chego ao río e todo o malo da semana vaiseme. Cando estou pescando só teño a cabeza niso, polo que para min mentalmente é moi importante como creo que para todo o mundo que lle gusta este tema.

Ten vostede varios premios nacionais no seu haber.

Fun campión de España individual xuvenil no 2016, ademais de medalla coa selección e en outubro quedei co meu compañeiro terceiro no campionato de España por parellas.

Logros que non teñen moita repercusión, non sei se lle doe non verse nos medios?

Temos tamén en Galicia a David Arcay, varias veces campión do mundo, e en Lugo a Cantiz, gañador dos últimos campionatos a nivel individual, pero é certo que é un deporte que non sae moito nos medios, pero non é porque o practique pouca xente senón porque non se lle dá visibilidade.

Algo que impide, por exemplo, que os nenos teñan referentes, porque entendo que hoxe en día atoparán poucos cativos no río.

Practicamente a ningún. No noso club, o Río Neira, temos un rapaz con 17 anos que é moi bo, pero os cativos hoxe teñen outras inquedanzas, é certo. En canto a referentes, teñen a Messi ou a Cristiano, pero o meu era David Arcay e cando o vin por primeira vez nun campionato en Monterroso fíxeme unha foto con el porque xa ganara o seu primeiro título mundial de pesca.

Semella que hai moita camaradería no río.

Si, para min o mellor é ir a pescar con amigos. É unha sensación única, inigualable, o de tomar café, pescar, xuntarse a comer e pescar outro rato á tarde.