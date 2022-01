PREFERENTE. La Sarriana no pierde comba

Un momento del partido entre la Sarriana y la Residencia. A.C.V.

El conjunto de Edu Rodríguez no pasa del empate ante el Residencia, pero mantiene el primer puesto de la competición ▶ El As Pontes goleó sin contemplaciones a un débil Foz ▶ El Betanzos, tercer clasificado, se deshizo sin problemas del Santaballés ▶ El Escairón cayó ante el Victoria