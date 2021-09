Prado acaba segundo en Turquía y acecha el liderato

El lucense Jorge Prado (KTM) se clasificó este domingo segundo en el Gran Premio de Turquía de motocross y también es segundo en el Mundial de MXGP, a tan solo trece puntos del líder, el esloveno Tim Gajser (Honda), tercero en el circuito de Afyonkarahisar.

Prado sumó 42 puntos, dos más que Gajser, y cinco menos que el ganador del gran premio turco, el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM).

Herlings y Gajser se repartieron las victorias en las dos mangas, en las que el lucense fue segundo y tercero. Prado es ahora segundo en el certamen, a trece puntos de Gajser y cuatro por delante del francés Romain Febvre (Kawasaki).

2⃣º na primeira manga‼️



🏍️ Jorge Prado @jorgeprado61 lidera a proba durante 27 minutos e só @JHerlings84 foi quen de superalo



"Estoy muy contento, ha sido un gran día, he hecho la pole, he salido bien, he liderado muchas vueltas con muy buen ritmo y solo he tenido que ceder ante estos chicos que iban realmente deprisa", dijo el español, dos veces campeón mundial de MX2.

"He tenido un toque con (el italiano Antonio) Cairoli y después él se ha caído al chocar con unas protecciones que yo he podido esquivar y él no ha visto; me alegro de que no se haya hecho daño. Con ganas ya de que llegue el miércoles para mejorar en la siguiente...", agregó Prado. El próximo miércoles se disputará en este mismo circuito la siguiente prueba del Mundial, el Gran Premio de Afyon.