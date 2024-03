Prado tiraniza a sus rivales

El piloto lucense Jorge Prado consigue ganar en el Gran Premio de España, disputado en el circuito de Intu-Xanadú de Arroyomolinos (Madrid), al sumar un doblete y mostrarse intratable en ambas carreras. Esta victoria hace que el vigente campeón del mundo de MXGP la categoría reina del Motocross mundial, sea más líder de la clasificación general. Daniela Guillén completó la fiesta española firmando un doblete histórico para la disciplina.

Historia viva del motocross español. Eso es en lo que se ha convertido Jorge Prado a lo largo de su carrera. No es para menos. Tres títulos mundiales a sus espaldas, un debut prometedor en el supercross americano y ahora, un arranque de temporada perfecto.

El lucense ha sido el ganador indiscutible de la máxima categoría pudiendo, por fin, celebrar el triunfo del Gran Premio de España junto al público. Y es que, aunque ya ganó en la primera edición en 2020, uno de sus objetivos era poder repetir esta victoria junto a sus seguidores.

El piloto lucense llegaba pletórico tras ganar la primera prueba de la temporada, el GP de Patagonia-Argentina, y con ganas de ratificar el buen inicio de temporada en un trazado en el que no había podido dar una alegría a su afición en sus últimas campañas.

Cuando se sabe el mejor, Prado nunca tiene contemplaciones y menos si corre ante su afición. En la manga que abrió el domingo de MXGP, el campeón situó primera a la GasGas después de anotarse el Holeshot y ya nadie le movería de allí en una actuación que fue una réplica de la que tuvo el sábado, es decir, una exhibición de dominio absoluto. Volvió a ser el único capaz en rodar en 1:51 y así su ventaja crecía y crecía sin que los demás pudieran poner remedio hasta llegar a rodar 16 segundos por delante del segundo, que empezó siendo Renaux.

El francés cometió un par de errores que le retrasaron a la cuarta plaza donde tuvo uno de los duelos destacados con Febvre que acabó cayendo del lado del de Kawasaki. La segunda posición también estuvo competida entre dos grandes, Gajser y Herlings, con el esloveno por delante del neerlandés en meta, pero ambos muy lejos de un Prado que cerró la contienda bajando una marcha en las últimas vueltas para ganar por ocho segundos de renta. Puño cerrado para celebrarlo y a por la siguiente.

Al español le faltaba por hacer la otra parte del trabajo para que la fiesta en casa ya fuese completa y no pudo empezar mejor, porque el segundo Holeshot del día también fue de su propiedad. Así que volvió a tomar el liderato del pelotón (con la baja de Renaux tras torcerse un tobillo) a la primera de cambio con otros tres campeones por detrás, Gajser, Febvre y Herlings, que poco a poco iban perdiendo su estela porque Jorge volvía a imponer un ritmo demoledor sacando un segundo por vuelta a su inmediato perseguidor.

Pasaban las vueltas y, aunque su distancia no crecía tanto como por la mañana en una arena más machacada en un circuito ya técnico de por sí como el de intu Xanadú, Prado llegó a tener un margen de siete segundos, suficiente para controlar la prueba. Además, Gajser tenía que preocuparse más de frenar a Febvre que de intentar dar caza al líder. Así que tal que así acabaron, con el vigente campeón en lo más alto del podio ante la múltitud, 10 puntos sobre Gajser al frente del Mundial y haciendo vibrar a Madrid con un dominio abrumador.

Para el piloto lucense, este Gran Premio de España fue, en resumen «el fin de semana soñado. Hemos podido ganar todas las tandas, desde la de clasificación como las de hoy. Me he sentido muy bien encima de la moto, ha sido un fin de semana súper especial, sobre todo por el público que me ha apoyado de principio a fin y ha sido increíble.

jornada histórica. Daniela Guillén consiguió, por primera vez en el Mundial, un doblete de mangas que le ha hecho ser la vencedora. Un sueño hecho realidad para la piloto de Lloret de Mar que ha dado un salto de calidad desde la pasada temporada. La placa roja se queda en casa de nuevo, como ya lo hizo en el arranque del pasado Mundial, pero esta vez ante su público.

Guillén se encuentra en una forma física espectacular, lo que demuestra que ha trabajado duro esta pretemporada para abandonar el título de subcampeona e intentar lograr su primer Mundial. De momento, con este triunfo, el comienzo no podría ser mejor.

"El apoyo del público me ha ayudado a terminar cada manga con ese extra de energía. Ha sido un Gran Premio increíble", aseguraba la piloto. Tras una contundente victoria en la jornada del sábado (por anteayer), el domingo (por ayer) hizo vibrar al público con dos últimas vueltas de auténtico infarto con Lotte van Drunen, que lo intentó hasta el final y apenas cruzó la meta unas milésimas por detrás de Guillén. La gran fiesta del motocross español cierra así un fin de semana histórico, en el que todos los aficionados pudieron vivir un día irrepetible. Sin duda, el avance de una temporada de éxito para el motocross español, que volverá a nuestro país el 11 y 12 de mayo para la disputa del Gran Premio de Galicia en Lugo.