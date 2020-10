Prado suma y sigue: tercero en el GP de Flandes

El lucense Jorge Prado (KTM) se clasificó este domingo tercero en el Gran Premio de Flandes, decimotercera cita del Mundial de MXGP, disputada en el circuito belga de Lommel, y se aleja a 58 puntos del líder del campeonato y vencedor de la prueba, el esloveno Tim Gajser (Honda).

El piloto lucense fue tercero en la primera manga, en la que se impuso el francés Gautier Paulin (Yamaha), y cuarto en la segunda, ganada por el líder del certamen, Tim Gajser, que fue el vencedor del gran premio.

La prueba se disputó en la segunda casa de Prado, adonde la familia se desplazó junto a él cuando tenía once años. Allí, en la capital europea de este deporte, donde casi todos los equipos tienen sus cuarteles generales y donde todos los pilotos pasan semanas y semanas de entrenamiento sobre la traicionera arena, se celebran las tres siguientes pruebas del Mundial. Un atracón de arena que para muchos es un suplicio y para otros, como Gajser, Paulin o Prado, un juego.

"No me encontraba bien porque estaba resfriado, pero hoy he podido aguantar, aunque ha sido una carrera muy dura físicamente"

El día comenzó con el aviso del español, quien no tuvo problemas para marcar el mejor tiempo en los cronos, a más de un segundo de todos sus rivales. Era la primera pole de Jorge en MXGP y eso invitaba al optimismo. En la primera de las dos mangas Prado no arrancó del todo bien, pero aún así se situó cuarto en la segunda curva y pronto rebasó a Paulin y Walsh para irse en busca de Gajser. El esloveno impuso un ritmo muy fuerte y Prado perdió algo de tiempo y fue alcanzado por Paulin, quien no dudo en ir en busca de Gajser. El líder del mundial cometió un error en la fase final de carrera y se fue al suelo dando vía libre a la inesperada victoria del francés Gautier Paulin. Gajser fue segundo y Prado tercero. La verdadera recompensa de la buena manga del gallego fue que dos de sus máximos rivales se hundieron en la clasificación y cedieron muchos puntos, al terminar Seewer, octavo, y Cairoli, decimotercero.

En la segunda manga la cosa cambió, Prado salió primero y marcó su decimocuarto holeshot de la temporada (ya se ha asegurado el premio del curso). Jorge aguantó unas vueltas, pero el empuje de un Gajser que este año se ha preparado especialmente para la arena pudo con él. Mientras el esloveno huía hacia una contundente victoria, Prado defendía la segunda posición frente a un Seewer un tanto despendolado, que en el intento de rebasar al 61 le golpeó tirándolo al suelo. Jorge se levantó y pudo acabar cuarto la manga, asegurándose el podio por detrás de Gajser y Paulin.

De esta forma Gajser se consolida como líder pero se igualan mucho las posiciones de sus perseguidores. Cairoli se mantiene segundo, pero ya a solo once puntos de Prado, quien ya es tercero tras empatar a Seewer en esta prueba.

Prado mostraba su alegría tras un nuevo podio: "Ha sido un buen día. Ayer no me encontraba bien porque estaba resfriado, pero hoy he podido aguantar, aunque ha sido una carrera muy dura físicamente. Gajser iba muy deprisa y no he podido seguirle y luego Seewer me ha golpeado, pero por suerte estoy aquí de nuevo en el podio"

La próxima cita es el miércoles que viene el Gran Premio de Limburgo, de nuevo en Lommel, que el domingo será asimismo el escenario del Gran Premio de Lommel.