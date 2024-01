Prado se queda en EE.UU.

El piloto lucense Jorge Prado volvió a dejar buenas sensaciones en la tercera cita del campeonato AMA Supercross de 2024, que se disputó el 21 de enero en San Diego y concluyó en el undécimo lugar. Prado, que quería probarse para ver si daba el nivel en el campeonato estadounidense -algo que ha demostrado de sobra-, anunció también que se queda otra semana más en EE.UU. y que, en consecuencia, correrá, de nuevo en Anaheim, el próximo sábado.

Tras su periplo americano, el motociclista lucense se centrará ya en preparar el Mundial de MXGP de 2024, que debería comenzar en Argentina el 10 de marzo, aunque la cita está en el aire por problemas económicos en el país suramericano.

El evento de San Diego se tuvo que parar por la lluvia torrencial que cayó y obligó a anular varias sesiones. De esta manera , los pilotos de 450 cc -la categoría en la que compite el lucense-, tuvieron que ir directos a las rondas de clasificación, en donde Prado fue sexto y pasó a la final.

En ella, el campeón muncial de MXGP de 2023 no arrancó tan bien como otras veces y pasó decimoséptimo por el primer ángulo. El "holeshot" fue para Justin Cooper. Prado supo sufrir para remontar entre el barro y finalizó undécimo. En Anaheim, en su debut, había sido decimotercero; mientras que en San Francisco concluyó séptimo, ganando además una manga de clasificación. La prueba de San Diego la ganó el estadounidense Aaron Plessinger, que aprovechó una caída de Ken Roczen.

Jorge Prado no acabó del todo contento tras su tercera prueba en el AMA Supercross. "No acabo de salir bien, tengo demasiado "spin" (derrapaje). No estoy acostumbrado a salir mal, así que me cuesta algo pasar. Cuando lo logro, los "top" ya están demasiado lejos. Aun así, esto me va a ayudar en MXGP, porque estoy aprendiendo a pasar más rápido", comentó.

"Espero en Anaheim hacerlo mejor. Si mejoro mis salidas puedo estar más arriba. El año que viene espero ser mucho más competitivo", añadió el piloto lucense de GasGas.