Prado, profeta en su tierra

El campeón del mundo de MX2, el lucense Jorge Prado, ejerció este jueves de profeta en su tierra. El laureado piloto fue el auténtico protagonista de una jornada que se centró en su figura y, sobre todo, en la inauguración del circuito de motocross que se ha creado en Teixeiro (Lugo) y que lleva su nombre. El Club Motopark Lugo será el encargado de gestionar la pista, que funciona desde el pasado mes de julio, durante los próximos tres años —hasta un máximo de cinco— y compatibilizará su uso con la celebración de eventos programados por el Ayuntamiento.

El club lucense, además, se encargará de la ejecución de un programa de mantenimiento y conservación de las instalaciones, que se estima en 31.400 euros anuales, y realizará limpieza diaria, tanto de las zonas de aparcamiento como del paddock, de las zonas de público y demás espacios verdes del recinto; además del desbroce y limpieza del entorno y el mantenimiento del circuito con los mecánicos necesarios para recuperar su trazado.

En el acto de inauguración, además, Jorge Prado aprovechó para renovar el patrocinio con Torre de Núñez, en un acto que contó con la presencia del CEO de la empresa lucense, José Manuel Núñez, que agradeció la presencia del piloto y deseó que el circuito "albergue, por qué no, carreras del Campeonato de España o del Mundo, porque se trata de una iniciativa buenísima para la ciudad".

En este sentido, el protagonista del día, Jorge Prado, aseguró que inaugurar en Lugo un circuito con su nombre es un "proyecto súper bonito, y más si tenemos en cuenta que está a menos de dos kilómetros del circuito de Rubiás, donde crecí rodando en moto. A día de hoy puedo decir que soy piloto del Mundial de motocross, con dos títulos, y si no fuera por aquel circuito no hubiese hecho nada en este deporte. Ahora tenemos estas instalaciones, mucho más amplias, con opción en un futuro de acoger pruebas nacionales e internacionales", celebró.

El piloto lucense agradeció la presencia de aficionados y responsables de poner en marcha este proyecto en su ciudad y aseguró que "todos estamos poniendo de nuestra parte, tanto Torre de Núñez, como el Ayuntamiento, la Xunta y yo, para que esto sea ya una realidad".

Jorge Prado atendió y se hizo fotos con todos los aficionados que se desplazaron este jueves a la inauguración del circuito y, antes de dar varias vueltas de exhibición con una de las motos de GasGas, explicó que ser un referente del motocross en Lugo, además de llenarle de orgullo, "puede abrir puertas para que nuevas generaciones se aficionen a este deporte, es algo que te motiva a ti y a tu familia, porque ves opciones de llegar lejos y ser campeón del mundo".

El acto finalizó con una prueba del circuito por parte del piloto lucense, que aprovechó para deleitar a los aficionados al Motocross con varias vueltas y saltos espectaculares.

Lara Méndez recordó la primera recepción oficial al piloto lucense

La inauguración del circuito Jorge Prado reunió en Teixeiro a personalidades de la política lucense, como la alcaldesa Lara Méndez, el concejal de deportes, Mauricio Repetto, y responsables de los varios partidos que forman el grupo municipal.

La alcaldesa, acompañada por Jorge Prado, se encargó de destapar la placa inaugural del circuito, antes de agradecer la presencia del piloto en un acto al que, según reconoció Lara Méndez, se comprometió el Ayuntamiento en la primera recepción oficial de Jorge Prado, en 2018. "Entonces nos comprometimos a crear el circuito y ahora es una realidad", aseguró.

Además, la regidora recordó esa primera recepción y una de las anécdotas que derivaron de aquel primer encuentro con el campeón del mundo de MX2. "Después de aquel acto recuerdo decirle que se volvería a casa en moto y me dio que no, que no podía conducir porque todavía tenía 17 años. Todo un campeón del mundo de motocross que no podía coger su moto porque todavía no tenía la edad permitida".

En este sentido, Lara Méndez quiso destacar la figura de Jorge Prado, al que calificó de "referente" para todos los jóvenes lucenses. "Es un ejemplo a seguir, es importante tener referentes como él porque eso hace que te motives más y que se visualice cómo desde esa afición deportiva se puede llegar a la élite. Gracias y felicidades por los logros que has conseguido y los que están por venir", dijo la alcaldesa, que también recordó el "apoyo incondicional que ha tenido Jorge Prado de su familia y de empresas locales como Torre de Núñez".

El piloto lucense agradeció las palabras de la alcaldesa justo antes de descubrir la placa que oficializó la inauguración del circuito. "Agradezco a todos los que se han involucrado en este proyecto", dijo, antes de reconocer que «hemos hecho avances para mejorar la moto y ser más competitivos en la próxima temporada, espero poder luchar por el Mundial y conseguirlo», dijo ante el aplauso general.