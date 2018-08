Jorge Prado logra la pole en Lommel

Seis paradas. Seis paradas son las que le quedan a Jorge Prado para proclamarse campeón del mundo. Seis escalones que pueden llevar a la gloria... o a la eternidad. Porque la temporada del piloto lucense en el Mundial ya es historia. Y este fin de semana tendrá la oportunidad de acercarse más a donde solo llegan los grandes en la que hasta hace meses era su segunda casa.

El Mundial de MX2 llega a Lommel, donde Prado residió durante varios años hasta su traslado a Italia antes de la presente temporada. Y allí, en Bélgica, intentará mantenerse al frente del campeonato.

Por ahora, Prado ha cumplido ya con una parte de su trabajo. Este sábado ha logrado la pole en la carrera de calificación. Antes, en los entrenamientos cronometrados había sido quinto, por lo que el piloto lucense se mostró muy contento con el resultado, logrado, además, en una jornada marcada por un calor asfixiante.

Ya os dije que no iba a ser fácil, pero lo conseguimos: Victoria en la clasificatoria #lommel #poleposition

It wasn't easy, but we did it, P1 in the qualy race #MXGPBelgium 🇧🇪1⃣ pic.twitter.com/7L1l8bUxb3