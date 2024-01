Jorge Prado impresiona en Estados Unidos

Jorge Prado ha vuelto a hacer historia. En su segunda carrera en el prestigioso campeonato americano de Supercross (AMA), el lucense se impuso en una de las mangas clasificatorias (heat), algo reservado solo a unos pocos elegidos y que nunca antes un piloto español había conseguido. El campeón del mundo de MXGP se adaptó a la perfección a las complicadísimas condiciones de la pista, en una lluviosa jornada en la ciudad californiana de San Francisco, y además de llevarse su manga, cuajó un gran papel en la final, terminando séptimo.

En un circuito empantanado en el que no era fácil mantenerse sobre dos ruedas, la organización eliminó los entrenamientos libres y redujo los tiempos de los cronometrados y de las mangas, pero sin desmerecer un espectáculo que encandiló al público por las numerosas caídas y adelantamientos. Prado, a pesar de ser su segunda carrera en esta difícil especialidad, actuó en todo momento con gran madurez, no sufrió ninguna caída a lo largo de la jornada e hizo valer sus puntos fuertes.

Tras marcar el duodécimo crono en entrenamientos se plantó en parrilla de la primera manga con la convicción de que podía hacer su primer holeshot en América y así lo hizo. Salió primero e imprimió un ritmo vertiginoso en la primera vuelta para escapar de problemas y mantener sus gafas limpias en una situación crítica. La distancia obtenida le permitió rodar en solitario y solo al final de la manga el campeón americano intentó acecharle infructuosamente.

Prado cruzó la bandera de cuadros en primer lugar —delante de Sexton, Tomac, Roczen y Lawrence— y exultante se expresaba ante las decenas de miles de fans: "Era un sueño que tenía desde pequeño, venir aquí y conseguir estar delante. Me he sentido bien en una pista que estaba muy difícil y espero seguir por este camino". En la manga final Prado no pudo repetir la misma salida porque en los primeros metros su GasGas se cruzó en el barro y llegó a la primera curva en medio del grupo. Aún así, se mostró tenaz y consistente, empezó a remontar pasando a varios de los grandes favoritos de la disciplina, hasta terminar séptimo.

El lucense dejó muy buenas sensaciones y sale de San Francisco mucho más satisfecho que hace una semana en Anaheim, donde le costó más encontrar su ritmo. El próximo sábado, en San Diego, será su tercera y última carrera de esta temporada en el campeonato americano y después regresará a Europa para preparar el Mundial que comenzará en marzo.