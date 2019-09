Prado, imparable en Turquía

El español Jorge Prado (KTM), pese a tener en el bolsillo su segundo título mundial seguido de la categoría MX2 de motocross, volvió a mostrar su superioridad y logró un doblete para apuntarse el triunfo en el Gran Premio de Turquía.

Con este nuevo éxito en Afyonkarahisar el piloto lucense, que certificó matemáticamente su segunda corona en Uddevalla (Suecia), suma esta campaña quince grandes premios y 29 carreras ganadas.

Pese a trabajar estas dos semanas casi exclusivamente en la moto de 450 c.c., ya que debutará en el Motocross de las Naciones en Assen a final de mes, el español protagonizó otro nuevo festival.

Dominó en los entrenamientos cronometrados, en la manga clasificatoria (logró la 'pole') y en las dos carreras.

"Ha sido un fin de semana perfecto, como me gustan. Es verdad que ya estoy entrenando con la 450 c.c. para el Motocross de Las Naciones, pero siempre que corro me gusta hacerlo bien y ganar, así que aquí en Turquía he disfrutado al máximo", explicó.

El otro español presente, Iker Larrañaga, terminó en el puesto trece tras sumar catorce puntos en su cuenta.

Prado encabeza la general con 787 puntos, por los 592 del danés Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) y los 505 del belga Jago Geerts (Yamaha). Larrañaga es decimocuarto con 194.

El próximo fin de semana se disputará la última prueba del Mundial en Shanghai (China) antes del cierre del año con el Motocross de las Naciones.